Niegdyś zwany szarą eminencją, nadal będzie zajmował się Ukrainą

Video: tvn24

"Polska i Świat". Przedstawiciel USA o sytuacji w Donbasie

13.06 | Czy w Donbasie na Ukrainie nadal obowiązuje zawieszenie broni? Oficjalnie tak, ale to co widział specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy zawieszeniem broni nazwać nie może. Kurt Volker mówi za to o gorącej fazie wojny i kryzysie humanitarnym.

