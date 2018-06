Putin w Pekinie: współpraca z Chinami jest jednym z najwyższych priorytetów

Współpraca między Chinami a Rosją osiągnęła niespotykany poziom – powiedział w Pekinie prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, poprzedzającego szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Qingdao.

- Współpraca z Chinami jest jednym z najwyższych priorytetów Rosji i osiągnęła niespotykany poziom - powiedział Putin, który rozpoczął swoją pierwszą wizytę w Chinach po zainaugurowaniu czwartej kadencji prezydenckiej.



Xi ocenił, że oba kraje "zawsze uznawały rozwój dwustronnych relacji jako kierunek priorytetowy". - Zdecydowanie wspierały one wzajemnie swoje kluczowe interesy (…) i wspólnie aktywnie uczestniczyły w sprawach międzynarodowych i globalnym zarządzaniu - powiedział prezydent Chin.

Rosja i Chiny zostały uznane za głównych rywali USA w najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego Waszyngtonu. W odpowiedzi Pekin i Moskwa ogłosiły, że zacieśnią współpracę gospodarczą, polityczną i wojskową – przypomina agencja AP.



Pierwszego dnia wizyty Putina w Chinach podpisano szereg dwustronnych umów gospodarczych. Uzgodniono m.in. powołanie nowego funduszu inwestycyjnego, który będzie początkowo dysponował 1,5 mld juanów (234 mln USD), a docelowo jego kapitał wyniesie 5 mld juanów (780 mln USD).



- Fundusz będzie się angażował w realizację ważnych strategicznie projektów inwestycyjnych, skupionych w Centralnym Okręgu Federalnym, na Dalekim Wschodzie Rosji i w północno-zachodniej części Chin - wyjaśnił szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) Kirił Dmitrijew.



Putin spotkał się w piątek również z premierem Chin Li Keqiangiem, który ocenił, że współpraca gospodarcza Chin i Rosji osiągnęła "dobre tempo". Premier zauważył, że w tym roku wartość handlu między Chinami a Rosją ma osiągnąć 100 mld USD. Wyraził chęć poszerzenia współpracy zarówno w obszarach tradycyjnych, jak i nowych, takich jak energia nuklearna.

Również o Korei Północnej

- Rosja i Chiny są zainteresowane pokojem i stabilnością na Półwyspie Koreańskim - podkreślił prezydent Rosji.



Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wielokrotnie deklarował w tym roku skłonność do "całkowitej denuklearyzacji" kraju, ale nie przedstawił konkretnego grafiku tego procesu. Likwidacja północnokoreańskiego arsenału jądrowego będzie głównym tematem jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem 12 czerwca w Singapurze.



Z Pekinu Putin uda się do nadmorskiego miasta Qingdao, gdzie weźmie udział w szczycie przywódców państw SzOW. Będzie to pierwsze spotkanie tej grupy, odkąd formalnie przyjęto do niej Indie i Pakistan. Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi informował, że podczas szczytu będą omawiane metody walki z terroryzmem, ekstremizmem i separatyzmem.



Na szczyt w Qingdao zaproszono również prezydenta Iranu – posiadającego w SzOW status obserwatora - Hasana Rowhaniego. Chiny, podobnie jak pozostali sygnatariusze umowy nuklearnej z Iranem, starają się utrzymać to porozumienie w mocy po niedawnym wycofaniu się z niego USA.

Źródło: EPA/GREG BAKER/PAP Putin w Pekinie