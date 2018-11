Putin o koncepcji "europejskiej armii": stanowiska nasze i Francji pokrywają się

Prezydent Rosji Władimir Putin ocenił w niedzielę, że to naturalne, iż tak potężny blok jak Unia Europejska chce być niezależny w dziedzinie obrony. Putin mówił o tym w Paryżu w wywiadzie dla finansowanej przez Moskwę telewizji RT France. Jak dodał, odnosząc się do koncepcji stworzenia "europejskiej armii", "w tym sensie stanowisko nasze i Francji pokrywają się".

- Europa jest potężnym organizmem gospodarczym, potężnym sojuszem ekonomicznym i to całkiem naturalne, że chce być niezależna, samowystarczalna i suwerenna w sprawach obrony i bezpieczeństwa - oświadczył Putin.

Dodał, że o idei stworzenia europejskiej armii mówił mu jeszcze jeden z poprzednich prezydentów Francji Jacques Chirac. - Jest to generalnie proces pozytywny z punktu widzenia umacniania wielobiegunowości świata - powiedział Putin, dodając: - W tym sensie stanowisko nasze i Francji pokrywają się.

Rosyjski prezydent wygłosił te uwagi po tym, jak prezydent USA Donald Trump w tweecie po przylocie w piątek do Paryża na obchody 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej określił jako "bardzo obraźliwą" wtorkową wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, według którego Europa powinna stworzyć własną armię, aby ochronić się przed potencjalnymi wrogami, w tym USA.



President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 listopada 2018





Macron oświadczył w wywiadzie radiowym, że Europa powinna posiadać "prawdziwą armię", aby zmniejszyć zależność od USA w dziedzinie obrony i lepiej chronić stary kontynent. Mówił o zagrożeniach dla Europy w dziedzinie cyberprzestrzeni, zapowiedzianym wycofaniu się USA z traktatu INF (o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu) oraz konieczności utworzenia wspólnej europejskiej armii. W tym kontekście powiedział: "musimy mieć ochronę przed Chinami, Rosją, a nawet przed Stanami Zjednoczonymi".

Po spotkaniu w sobotę Trump i Macron starali się pomniejszyć różnicę zdań, twierdząc, że zgodzili się co do potrzeby przeznaczania przez Europę większych sum na obronę. Przedstawiciel kancelarii Macrona oznajmił zaś, że słowa Trumpa wynikały z nieporozumienia.

Putin powiedział też w wywiadzie dla RT France (francuskiego oddziału telewizji RT, dawniej Russia Today), że Moskwa pragnie odnowić pełnowymiarowy dialog z USA na temat traktatu INF.

- Jeszcze ważniejsze jest prowadzenie dialogu nie na wyższym czy wysokim szczeblu, tylko na poziomie ekspertów. Mam nadzieję, że zostanie przywrócony ten proces negocjacyjny na pełną skalę - oznajmił.

Trump zapowiedział w zeszłym miesiącu, że Stany Zjednoczone mogą się wycofać z traktatu INF, bo Rosja go narusza. Putin dodał w wywiadzie, że odbył w niedzielę krótką "dobrą" rozmowę z Trumpem na marginesie uroczystości zakończenia I wojny światowej.

Na pytanie dziennikarzy, czy udało mu się spotkać z Trumpem, Putin odpowiedział, że tak. Pytany o to, jak ta rozmowa się udała, dodał: - Dobrze. Obchody setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Macron: demony znów powstają 11 listopada... czytaj dalej »

"Gotowi do dialogu"

W wywiadzie dla RT rosyjski prezydent powiedział, że pełnoformatowej rozmowy z Trumpem postanowiono nie przeprowadzać, żeby nie burzyć grafiku obchodów w Paryżu, a z Trumpem będzie mógł się spotkać na marginesie szczytu G-20 w Argentynie.

- Umówiliśmy się, że nie będziemy tu naruszać grafiku pracy strony goszczącej: na ich prośbę nie organizujemy tu żadnych spotkań, a będzie ono możliwe na przykład na marginesie Dwudziestki albo później. W każdym razie jesteśmy gotowi do dialogu - oznajmił.

W Paryżu około 60 szefów państw i rządów wzięło w niedzielę udział w obchodach setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Polskę reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Poprzednie spotkanie na szczycie Trumpa i Putina odbyło się 16 lipca w Helsinkach. Trump został po nim surowo skrytykowany, również przez członków własnej partii, za zbyt ugodową postawę, jaką zaprezentował na tym spotkaniu.