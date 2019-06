Półtora miliona pytań do "ostatniego okna nadziei". Putin odpowiedział na 81 z nich





W czwartek w Moskwie Władimir Putin przeprowadził tradycyjny "dialog z narodem". Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, rosyjski prezydent przygotowywał się do telekonferencji całą środę. Według Kremla, Rosjanie przekazali mu półtora miliona pytań. Putin odpowiedział na 81 z nich.

Pierwsze pytania - jak podała agencja TASS - dotyczyły niskich pensji. Zadała je między innymi nauczycielka z miasta Orzeł w zachodniej części Rosji, która narzekała, że zarabia miesięcznie około 10 tysięcy rubli (około 600 zł). Putin tradycyjnie nie tylko odpowiedział. Stwierdził, że "kwestia niskich zarobków powinna zostać zbadana przez odpowiednie organa".

Cztery godziny

W ciągu czterech godzin i ośmiu minut telekonferencji prezydent odpowiedział na 81 pytanie. Większość z nich dotyczyło problemów w kraju. Oprócz pensji i ochrony zdrowia Rosjan interesowały kwestie związane z infrastrukturą, problemami komunalnymi, kredytami hipotecznymi i gospodarką odpadami. Rosjanie interesowali się ponadto, czy państwo zacznie wspierać rodziny wielodzietne i czy wsparcie otrzymają lokalni przedsiębiorcy.

Jak zauważyli prowadzący telekonferencję, w pytaniach do szefa państwa "ludzie piszą, że życie stało się cięższe". Putin przyznał, że realne dochody ludności spadały przez kilka ostatnich lat, jednak - jak przekonywał - teraz zaczynają rosnąć. - Z nikim nie kłóciliśmy się - stwierdził z kolei w odpowiedzi na pytanie, czy gdyby "zawarł pokój" z krajami zachodnimi, rosyjska gospodarka miałaby się lepiej.

Pytany o trwające od kilku lat zachodnie sankcje, nałożone na Rosję po kryzysie ukraińskim, Putin zauważył, że Chiny "nie mają związku z Krymem i Donbasem", a podnoszone są cła na towary chińskie.

- Atak na Huawei: skąd on się wziął, jaki jest jego sens? Jest tylko jeden - powstrzymywanie rozwoju Chin, który stał się globalnym konkurentem innego globalnego państwa - Stanów Zjednoczonych - mówił prezydent.

Zapewnił, że "to samo dzieje się w odniesieniu do Rosji i będzie odbywać się dalej". Jego zdaniem, jeśli Rosja "chce zająć godne jej miejsce pod słońcem, to powinna stać się silniejsza, w tym - i przede wszystkim - w sferze gospodarki".

Cyberatak z Ukrainy?

W czasie rozmowy prowadząca nieoczekiwanie powiedziała, że są problemy z połączeniem z powodu "cyberataku". Wkrótce szefowa telewizji RT (dawniej Russia Today) Margarita Simonian oznajmiła na Twitterze, że "zaatakowali hakerzy z Ukrainy" i że "wszystko już zostało naprawione".

W sprawie Ukrainy również padały pytania. Jedno z nich dotyczyło wymiany osób przetrzymywanych w Rosji i na Ukrainie, w tym uwolnienia 24 marynarzy ukraińskich, aresztowanych 25 listopada ub.roku przez Rosjan w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Moskwa twierdzi, że trzy okręty, na których znajdowała się załoga, przekroczyły nielegalnie granicę rosyjską. Kijów z kolei uważa marynarzy za jeńców wojennych, którzy nie mogą stawać przed sądem.

- Kwestie tego rodzaju powinny być rozwiązywane kompleksowo. Przed ich rozwiązaniem powinniśmy pomyśleć o tym, jak rozstrzygnięty zostanie los osób, które nie są nam obojętne - w tym obywateli Federacji Rosyjskiej znajdujących się w analogicznej sytuacji na Ukrainie - oświadczył Putin.

Pytany o stosunki Rosji z USA, Putin odpowiedział, że "​​ma o czym rozmawiać z Donaldem Trumpem w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków obustronnych". Stwierdził, że "amerykańskie sankcje, nałożone na Rosję są wielkim błędem, który - jak wyraził nadzieję - zostanie kiedyś naprawiony".

Proszony o skomentowanie wypowiedzi Trumpa na temat ich możliwego spotkania, Putin ocenił, że "możliwość spotkania nie zawsze zależy od osobistej chęci prezydenta USA" i zapewnił, że gdy strona amerykańska będzie gotowa do dialogu, to Rosja "odpowie w ten sam sposób".

Tematem, poruszonym w rozmowie, była także kwestia Iranu. W ostatnim czasie stosunki tego kraju z USA bardzo się zaostrzyły. Putin powiedział, że sankcje wobec Iranu są bezpodstawne i że Teheran wypełnia porozumienie nuklearne podpisane ze światowymi mocarstwami. - Użycie przez USA siły militarnej wobec Iranu byłoby katastrofą co najmniej dla krajów regionu i miałoby skutki trudne do oszacowania - ocenił rosyjski prezydent.

Sprawa Gołunowa

Zgodnie z prognozami ekspertów, w czasie telekonferencji padło też pytanie o dziennikarza Iwana Gołunowa. Dziennikarz śledczy portalu Meduza został zatrzymany 6 czerwca w Moskwie pod zarzutem obrotu narkotykami.

Adwokaci dziennikarza utrzymywali, że znalezione przy nim narkotyki zostały mu podrzucone. Sąd zdecydował o umieszczeniu Gołunowa w areszcie domowym. Jego zatrzymanie wywołało duży rozgłos, w obronie Gołunowa stanęli dziennikarze innych redakcji.

11 czerwca rosyjskie MSW oznajmiło, że sprawa przeciwko dziennikarzowi Meduzy została umorzona z braku dowodów winy.

Odpowiadając na pytanie w sprawie Gołunowa Putin wyraził nadzieję, że zostaną przeprowadzone śledztwa w stosunku do wszystkich osób odpowiedzialnych za tę sprawę. - Porozmawiam z prokuraturą generalną, FSB i MSW - obiecał. Przypomniał, że generałowie moskiewskiej policji, odpowiedzialni za doprowadzenie do "tej nienormalnej sytuacji", zostali przez niego zwolnieni.

Półtora miliona pytań

Jak podał w czwartek późnym popołudniem Kreml, rodacy przekazali prezydentowi półtora miliona pytań.

"Wielu Rosjan nadal postrzega głowę państwa jako ostatnie okno nadziei, dlatego telekonferencja nie traci na aktualności" - napisała w komentarzu agencja Ria Nowosti.

"Prace w Rosji zostaną wstrzymane na kilka godzin. 75 procent badanych przez WCIOM zamierza śledzić wystąpienie Putina" - opisywał wydarzenie jeszcze przed jego rozpoczęciem portal newsru.com.

Tradycja dialogu Putina z narodem sięga 2001 roku. W latach 2008-2011, kiedy Putin odpowiadał na pytania jako premier, nazwa telekonferencji brzmiała "Rozmowa z Władimirem Putinem. Kontynuacja".