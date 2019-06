Milion pytań. Putin "rozmawia" z narodem





»

W Moskwie w samo południe miejscowego czasu Władimir Putin rozpoczął tradycyjny dialog z narodem. Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, rosyjski prezydent przygotowywał się do telekonferencji całą środę. Rosjanie przekazali mu ponad milion pytań.

Telekonferencja Władimira Putina z rodakami odbywa się po raz 17. w czasie jego rządów. Jest transmitowana przez najważniejsze stacje telewizyjne.

Pierwsze pytania - jak podaje agencja TASS - dotyczyły niskich pensji. Zadała je między innymi nauczycielka z miasta Orzeł w zachodniej części Rosji, która powiedziała, że zarabia miesięcznie ok. 10 tys. rubli (ok. 600 zł). Rosjanie pytają też o służbę zdrowia. Putin na razie osobiście odpowiada na pytania rodaków, możliwe jednak, że niektóre z nich będzie kierować do ministrów lub gubernatorów.

"Ministrowie i gubernatorzy będą na swoich miejscach roboczych, w pełnej gotowości, by zareagować na ewentualne uwagi lub życzenia prezydenta" - podała wcześniej agencja RIA Nowosti

Ponad milion pytań

W tym roku Rosjanie przekazali prezydentowi ponad milion pytań. Na stronie moskva-putinu.ru nie tylko jednak pytali, ale opisywali także swoją sytuację życiową lub narzekali na opieszałość urzędników.

"Wielu Rosjan nadal postrzega głowę państwa jako ostatnie okno nadziei, dlatego telekonferencja nie traci na aktualności" - komentuje RIA Nowosti.

Tradycja dialogu Putina z narodem sięga 2001 roku. Przez dziesięć lat prezydent odpowiadał na pytania Rosjan jesienią lub zimą. W 2013 roku Kreml wybrał cieplejszą porę roku – wiosnę. Zrobiono to "w trosce" o ludzi.

W czasie łączności z prezydentem Rosjanie zwykle przebywali na zewnątrz, specjalne studia powstawały na centralnych placach miast. W latach 2008-2011, kiedy Putin odpowiadał na pytania jako premier, nazwa telekonferencji brzmiała "Rozmowa z Władimirem Putinem. Kontynuacja".