Erdogan u Putina. Kreml: Rosja chce lepiej zrozumieć, co dzieje się w Syrii

Strona rosyjska chce poznać plany Ankary związane z operacją w Syrii - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W Soczi we wtorek rozpoczęły się rozmowy prezydentów Władimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana. Przed wylotem do Rosji, przywódca Turcji powiedział, że tereny północno-wschodniej Syrii musi opuścić jeszcze do 1,3 tysiąca syryjskich bojowników kurdyjskich.

- Rosja chce omówić sytuację na północnym wschodzie Syrii, lepiej zrozumieć to, co się tam dzieje, otrzymać informacje o planach Turcji i porównać je z ogólnymi planami dotyczącymi postępu uregulowania politycznego w Syrii - powiedział Dmitrij Pieskow.

Rzecznik Kremla zapewnił, że Moskwa "ze zrozumieniem odnosi się do obaw Turcji związanych z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i ze zwalczaniem elementów terrorystycznych". W ocenie Rosji "wszelkie działania powinny mieć charakter współmierny do tych obaw" - zastrzegł. Działania te nie powinny też "utrudniać procesu pokojowego uregulowania politycznego w Syrii" - dodał.

Przedstawiciel Kremla podkreślił, że jedynie władze Syrii, które określił jako "prawomocne", mogą zezwolić na to, by siły zbrojne Turcji pozostawały na terenie Syrii.

Źródło: PAP/Reuters Turecka ofensywa w północnej Syrii

Spotkanie Erdogana z Putinem w Soczi

Pieskow, zapowiadając wtorkowe rozmowy prezydentów w Soczi podkreślił, iż tematów jest wiele i "jest oczywiste, że rozmowy będą bardzo trudne" i że przywódcy omówią też inne kwestie, nie tylko Syrię.

Przedstawiciel Kremla wyjaśnił, że Rosja nie ma stanowiska na temat propozycji Niemiec, dotyczącej utworzenia międzynarodowej strefy bezpieczeństwa na granicy turecko-syryjskiej. Propozycję tę, jak ocenił Pieskow, "należy zbadać".

Turcja stawia warunki Kurdom

Erdogan rozmawiał przed wylotem do Rosji z dziennikarzami na temat sytuacji w Syrii. Prezydent Turcji poinformował, że w ramach pięciodniowego zawieszenia broni ok. 800 kurdyjskich bojowników już wycofało się z terenów przy granicy Syrii z Turcją. Dodał jednak, że tereny północno-wschodniej Syrii musi opuścić jeszcze do 1,3 tys. syryjskich bojowników kurdyjskich.

Erdogan ponownie zagroził jednak, że gdy rozejm wygaśnie (o godz. 21 w Polsce), a wszyscy kurdyjscy bojownicy do tego czasu się nie wycofają, tureccy żołnierze wznowią walki "z jeszcze większą determinacją".

Źródło: Maciej Zieliński/PAP Magazyn - Kurdowie

Prezydent Syrii: Erdogan to złodziej, który kradnie nasze terytorium

9 października Turcja i sprzymierzeni z jej siłami syryjscy bojownicy rozpoczęli w północno-wschodniej Syrii zbrojną ofensywę o kryptonimie Źródło Pokoju, której deklarowanym celem jest wyparcie kurdyjskich bojowników z Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG) z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej i utworzenie "strefy bezpieczeństwa" o szerokości 30 km, do której Ankara zamierza przesiedlić syryjskich uchodźców przebywających w Turcji.

Jak pisze AP, Turcy zapuszczają się niekiedy głębiej na syryjskie tereny i kontrolują obszary na wschód od Idlibu. Mają również w tej prowincji swoje uzgodnione z Rosją - sojusznikiem Damaszku - punkty obserwacyjne, które mają służyć monitorowaniu rozejmu zawartego między siłami rządowymi a rebeliantami i dżihadystami.

W związku z tym prezydent Syrii Baszar el-Asad nazwał we wtorek prezydenta Erdogana złodziejem, który - jak mówił - kradnie fabryki, zboże, a teraz także syryjskie terytorium. Syryjski przywódca odwiedził we wtorek obszary syryjskiej prowincji Idlib, nad którymi kontrolę siły rządowe przejęły niedawno z rąk wspieranych przez Turcję rebeliantów - podała agencja AP.

Źródło: PAP / Maciej Zieliński Sytuacja w Syrii