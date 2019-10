Może nieostre, ale w wyjątkowym towarzystwie. "Selfie z drogi" premiera Armenii

We wtorek w stolicy Armenii Erywaniu odbywał się szczyt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Przy tej okazji powstało niecodzienne selfie, które na swoich profilach w mediach społecznościowych udostępnił gospodarz, premier Nikol Paszynian. "Selfie z drogi :) W tym czasie podjęliśmy ważne decyzje" - napisał szef armeńskiego rządu nad zdjęciem przywódców siedzących w busie.

Za gospodarzem spotkania, po prawej stronie widać uśmiechniętego prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego. Zaraz za nim, na końcu busa z zaplecionymi dłońmi siedzi jakby mniej uśmiechnięty prezydent Rosji Władimir Putin.

Na zdjęciu opublikowanym we wtorek przez Paszyniana uchwyceni zostali także prezydenci Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew (na tylnym siedzeniu obok Putina), Kirgistanu Sooronbaj Dżeenbekow (w prawym dolnym rogu) i Mołdawii Igor Dodon (na miejscu za Paszynianem), a także sam armeński premier, wykonawca selfie, którego widać na pierwszym planie.

Facebookowy post premiera Nikola Paszyniana opatrzony został podpisem: "Selfie z drogi :) W tym czasie podjęliśmy ważne decyzje".



Дорожное селфи За этот промежуток времени мы успели принять важные решения.



Bus selfie :) We managed to make some important decisions during this short period of time. pic.twitter.com/4HurV7HMUq — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 1 października 2019





Spotkanie w Erywaniu i bilateralne rozmowy Putin - Rowhani

We wtorek w stolicy Armenii Erywaniu odbywał się szczyt Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Jest to struktura integracyjna na terenie byłego ZSRR pod patronatem Moskwy. Początkowo należały do niej Rosja, Białoruś i Kazachstan, a następnie dołączyły do nich także Armenia i Kirgistan. Na wtorkowe spotkanie zaproszono też prezydentów Mołdawii i Iranu oraz premiera Singapuru, którzy wzięli udział w rozszerzonych obradach EUG.

Przy okazji rozmów doszło także do bilateralnego spotkania prezydentów Rowhaniego i Putina. Dotyczyło ono m.in. sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, a także porozumienie nuklearnego z Iranem.

Umowa nuklearna została zawarta w 2015 roku, ale w maju 2018 r. wycofały się z niej USA. Od tamtej pory wszyscy pozostali sygnatariusze (Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Chiny) niejednokrotnie potwierdzali chęć utrzymania jej w mocy, zadanie to jest jednak trudne. Irański rząd wprawdzie deklaruje gotowość do rozmów, ale zapowiedział też, że jeśli nie otrzyma zezwolenia na eksport swojej ropy, co 60 dni będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania, zawarte w porozumieniu.

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny