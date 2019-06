"To taka spokojna okolica. Do czasu, aż auto nie wjedzie przez szybę do twojego sklepu"

57-letnia kobieta z Oklahomy wjechała autem do sklepu. - Rozbiła nam lady, półki, lustra. Samochód też nieźle uszkodziła - relacjonuje Chase Uhl, menadżer sklepu. Policja aresztowała ją za jazdę pod wpływem narkotyków.

57-letnia mieszkanka Oklahomy wjechała samochodem do sklepu, rozbijając szybę, ladę, półki i lustra. Na nagraniu zarejestrowanym przez kamery zamontowane w sklepie widać moment, w którym samochód przebija się przez szklaną szybę, przejeżdża przez sklep i zatrzymuje się, uderzając w ladę.

- Usłyszałem tłukące się szkło. Najpierw nie wiedziałem, co o tym wszystkim myśleć, ale widok takiego samochodu w środku mojego sklepu był dość niepokojący - opowiadał Chase Uhl, menadżer sklepu.

Z samochodu wysiadła skołowana właścicielka auta i, jak relacjonował Uhl, stwierdziła: "wydawało mi się, że śpię i obudziłam się w moim samochodzie, w sklepie". - To przecież taka spokojna okolica. Do chwili, gdy samochód nie wjedzie przez szybę do twojego sklepu - dodał.

Ostatecznie kobieta została aresztowana za jazdę pod wpływem narkotyków.





