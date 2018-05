Zeman w Warszawie: powinniśmy tworzyć nierozdzielną jedność





Foto: PAP/Paweł Supernak | Video: tvn24 Prezydent Czech Milosz Zeman z trzydniową wizytą w Polsce

Potrzebna jest jak największa spójność Grupy Wyszehradzkiej, bo tylko działając wspólnie będziemy liczyć się w gremiach takich jak Unia Europejska i będziemy w stanie forsować wspólne interesy - mówili w czwartek w Warszawie prezydenci Polski i Czech, Andrzej Duda i Milosz Zeman.

Prezydent Czech w czwartek przebywał z wizytą oficjalną w Warszawie. Zeman przyleciał do Polski wraz z małżonką Ivaną Zemanovą w środę, wieczorem tego dnia odbyła się nieformalna kolacja z udziałem obu par prezydenckich.

W czwartek odbyła się rozmowa w wąskim gronie obu prezydentów, a następnie rozmowy plenarne pod ich przewodnictwem.

"Potrzebna nam jest jak największa spójność"

Po rozmowach, na wspólnej konferencji prasowej prezydent Duda poinformował, że pogratulował Zemanowi ponownego wyboru na urząd prezydenta Republiki Czeskiej. Podziękował mu też za to, że z drugą wizytą zagraniczną od czasu reelekcji udał się właśnie do Warszawy. - To jest dla nas sygnał, jak ważne dla pana prezydenta są relacje z naszym krajem i jak istotne znaczenie dzisiaj współpraca z Polską i Polska ma dla Czech i dla czeskiej polityki - podkreślił prezydent.

Duda zwrócił w tym kontekście uwagę, że "po Niemczech, Czechy są drugim największym celem polskiego eksportu", a polsko-czeskie obroty handlowe w ub.roku "po raz pierwszy przekroczyły 20 mld euro".

Jak mówił polski prezydent, on i Zeman podkreślili w czwartkowych rozmowach wspólną obecność i wspólne działanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

- Zgadzamy się ze sobą, że potrzebna nam jest w ramach wspólnoty wyszehradzkiej jak największa spójność w działaniu, bo tylko działając wspólnie i prezentując jednolite stanowisko będziemy rzeczywiście liczyć się także i w innych gremiach, takich chociażby jak forum Unii Europejskiej, gdzie w całym szeregu zagadnień Grupa Wyszehradzka jest razem, państwa naszej części Europy wspierają się wzajemnie, i to jest właśnie efekt naszej wspólnej pracy w ramach V4 - zaznaczył polski prezydent.

Dodał, że istotne znaczenie m.in. dla polityki Grupy w UE będzie miał październikowy szczyt V4, w tym jeśli chodzi o kwestię polityki europejskiej. Zaznaczył, że tematem rozmowy była też sprawa nowego budżetu UE. Powiedział, że zarówno on jak i Zeman podkreślili, że istotny wpływ na nowy unijny budżet będzie miała kwestia wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii.

Zeman: Grupa Wyszehradzka powinna tworzyć nierozdzielną jedność

Prezydent Zeman mówił, że rozmawiał z polskim prezydentem m.in. o "próbach likwidacji spójności w poglądach Grupy Wyszehradzkiej". Jego zdaniem Grupie Wyszehradzkiej próbuje się "wmusić niektóre poglądy Komisji Europejskiej, które naruszają zasadę odpowiedzialności za własne decyzje".



Prezydent Czech zwrócił również uwagę, że podczas jednego z pierwszych spotkań z Andrzejem Dudą, wyraził solidarność w odrzucaniu "ingerencji Komisji Europejskiej w Polsce, w wewnętrzne sprawy".



- To oczywiście w ogóle nie znaczy negacji idei Unii Europejskiej, ale oznacza to po prostu, że Polska, Czechy, Węgry i Słowacja powinny w ramach Unii Europejskiej stwarzać nierozdzielną jedność, która będzie w stanie forsować wspólne interesy - podkreślił Zeman. Jak dodał, dotyczy to przede wszystkim kryzysu migracyjnego, "propozycji, które dotyczą relokacji oraz w ostatnim czasie planu znanego pod nazwą Dublin IV".



Zeman zaznaczył, że odrzucenia porozumienia Dublin IV chcą wszystkie kraje V4. Podkreślił, że do jego przyjęcia potrzebna jest jednomyślność w Radzie. - Już teraz możemy zakładać, że jednomyślności nie będzie - powiedział Zeman.

Zeman ocenił z kolei, że dotychczas zbyt mało środków było przeznaczanych na politykę migracyjną UE oraz ochronę zewnętrznych granic UE. - Takie instytucje jak Frontex były zbyt mało liczebne, by mogły stawić skutecznie czoła temu zadaniu - powiedział Zeman.

O współpracy wojskowej i gospodarczej

Tematem rozmowy prezydentów Polski i Czech była też współpraca gospodarcza i wojskowa. - Rozmawialiśmy też o tym, że to jest tak ważny rok dla obu naszych krajów, rok 100-lecia odzyskania niepodległości. Rozmawialiśmy o tradycyjnych więziach między Polską a Czechami, które mają swoje głębokie korzenie historyczne - dodał Duda.

- Mówiłem o tym, jak bardzo liczę na współpracę w ramach Trójmorza, projektu który ma prowadzić do zacieśnienia rozwoju infrastruktury w naszej części Europy, pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem - powiedział polski prezydent. Zaznaczył, że chodzi o nowe połączenia drogowe, kolejowe, połączenia energetyczne zapewniające naszym krajom bezpieczeństwo w tym zakresie, a także o ułatwienia w zakresie biznesu i turystyki.

Duda mówił, że rozmowa dotyczyła też m.in. kwestia połączeń gazowych, w tym gazociągu Stork 2, który jest elementem Korytarza Północ-Południe. Ma on połączyć terminal LNG w Świnoujściu z jego planowanym bliźniakiem w Chorwacji, właśnie przez Czechy i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Ma dostarczać 6,5 mld metrów sześciennych gazu w kierunku północnym i 5 mld metrów sześciennych na południe.

Rozmawiano też o bezpieczeństwie energetycznym w znaczeniu energii elektrycznej.



Rozmawiano też o bezpieczeństwie energetycznym w znaczeniu energii elektrycznej.



Jak dodał, akcentował też kwestię, na której mocno zależy też Zemanowi, a mianowicie kwestię połączeń wodnych pomiędzy naszymi krajami, umożliwiających wykorzystanie korytarzy rzecznych.

Spotkanie z premierem

W czwartek prezydent Czech Miloszem Zemanem spotkał się również z premierem Morawieckim.

"Rozmówcy podkreślili znaczenie intensywnej współpracy dwustronnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z gospodarką i projektami infrastrukturalnymi" - czytamy w komunikacie KPRM.

"Omówili zagadnienia dotyczące współpracy regionalnej, w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zwrócili uwagę na konieczność wspólnego zabiegania o interesy państw Grupy Wyszehradzkiej na forum międzynarodowym. Ważną część rozmowy stanowiły kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz współdziałania Polski i Czech w ramach NATO" - dodała Kancelaria Premiera.