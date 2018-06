Morawiecki: papież potwierdzał, że nasza wizja Europy idealnie wpisuje się w jego wizję





40 minut trwała poniedziałkowa audiencja premiera Mateusza Morawieckiego u papieża Franciszka w Watykanie. - Rozmawialiśmy długo, między innymi o tematach społecznych oraz sytuacji w Rosji i na Ukrainie - powiedział premier.

Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszyła rodzina. Po audiencji polski premier spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

To pierwsza wizyta Mateusza Morawieckiego u papieża w roli szefa rządu. Premierowi towarzyszyli również między innymi szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, szef gabinetu politycznego Marek Suski i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

- Jestem po bardzo ciepłej, serdecznej rozmowie z Ojcem Świętym, z papieżem Franciszkiem. Rozmawialiśmy długo na wiele tematów, w tym oczywiście również na tematy społeczne - oświadczył szef polskiego rządu.

Według jego relacji, z papieżem rozmawiał między innymi o tym, jak pomagać ludziom w okolicznościach niższego i wyższego wzrostu gospodarczego, o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą system społeczny zoligarchizowany, "kiedy zbyt silne jednostki dominują w sile kapitałów, własności gospodarczej nad innymi".

"Ta wizja Europy jest bliska wizji, którą my reprezentujemy"

- Opowiedziałem też papieżowi o naszej drodze wychodzenia z komunizmu, z postkomunizmu. Bardzo wiele z tych naszych doświadczeń papieżowi się podobało, właściwie wszystkie się podobały. Mówiłem o naszych programach społecznych, połączonych z walką z przestępczością podatkową - wymieniał premier.

Dodał, że z Ojcem Świętym rozmawiał też o sytuacji w Rosji i na Ukrainie. - Tutaj papież Franciszek był bardzo zainteresowany, w jaki sposób Polska rozładowuje napięcia, pomaga stabilizować sytuację w Europie Wschodniej, w Europie Centralnej - przekazał.

- Tak, jak wielki Polak papież Jan Paweł II mówił, że Europa potrzebuje dwóch płuc, to papież Franciszek chyba idzie jeszcze dalej, jeśli mogę tak powiedzieć. Chce zjednoczonej Europy, ale Europy jednocześnie bardzo różnorodnej. Ta wizja Europy jest bardzo, bardzo bliska wizji Europy, którą my reprezentujemy - powiedział premier Morawiecki dziennikarzom.

Zapewnił, że Polska chce budować "Europę ojczyzn", chce podtrzymywać i pielęgnować tożsamość państw i narodów Europy.

- Muszę powiedzieć, że byłem nawet trochę zaskoczony, jak bardzo mocno papież Franciszek potwierdzał, że ta nasza, polska wizja zjednoczonej Europy, ale Europy ojczyzn, właściwie w idealny sposób wpisuje się w jego wizję Europy - stwierdził.

"Papież postrzega Polskę jak filar wartości Europy"

- Wszystkie tematy, które poruszyliśmy z Ojcem Świętym były naprawdę budujące dla mnie, krzepiące. I cieszę się, że z głową Kościoła katolickiego myślimy tak bardzo podobnie, a właściwie można powiedzieć, że w ogromnej większości tematów identycznie. W tych trudnych tematach politycznych, społecznych i aksjologicznych, dotyczących naszego systemu wartości - mówił.

- To było bardzo udane spotkanie - ocenił.

Według szefa polskiego rządu, papież "z dużym uznaniem wypowiadał się na temat naszej polityki solidarności", polityki prorodzinnej.

- Niezwykle się cieszę, że papież postrzega Polskę jak filar budowy, filar wartości Europy XXI wieku. Bo ja też tak patrzę na Europę, jako na kontynent wielkiej nadziei, ale kontynent, który potrzebuje swoistego renesansu - kontynuował.

"Mówiliśmy jednym głosem"

- Wspominałem też papieżowi Franciszkowi, że za około miesiąc będę reprezentował naszą wizję przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu i tutaj też podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, wrażeniami ze współpracy z instytucjami europejskimi - oświadczył premier.

Dodał, że "byliśmy właściwie unisono, mówiliśmy (z papieżem - red.) jednym głosem, jeśli chodzi o nasz stosunek do Brukseli".

- Papież sam pierwszy powiedział o Brukseli jako bardzo istotnym miejscu, gdzie decyduje się polityka europejska, wskazując jednocześnie na to, jak ważne jest, żebyśmy się starali - to był i mój głos, i Ojca Świętego - podkreślać wypracowywanie w żmudnym kompromisie, przy utrzymaniu tożsamości, też indywidualnych polityk wszystkich krajów członkowskich w Unii Europejskiej - podkreślił.

"Papież widzi to tak samo jak my"

Morawiecki był pytany przez dziennikarzy, czy podczas spotkania z papieżem pojawił się temat pomocy migrantom i postulowanej przez Polskę formy pomocy "na miejscu".

- Papież Franciszek widzi to również dokładnie tak samo jak my, ponieważ wymieniliśmy się tutaj naszymi spostrzeżeniami, jak radzić sobie z tym problemem. Mówiłem o tym naszym wkładzie do różnych funduszy, mówiłem o tym, co robimy też, starając się odbudować szpitale, szkoły na Bliskim Wschodzie czy (...) w północnej Afryce - powiedział premier.

- I papież absolutnie zgadza się z naszą polityką, tutaj nie było cienia wątpliwości, że to jest ten kierunek działań, kierunek działań politycznych, ale też w obszarze właśnie migracji, a w szczególności uchodźców, który my prezentujemy - dodał premier.

Jak mówił, papież był również bardzo zainteresowany sytuacją Ukraińców.

- Mówiłem o tym, ilu migrantów, ale także ilu uchodźców przyjmujemy z Ukrainy. Papież z ogromnym zrozumieniem podchodzi do naszej polityki, do tego, jak my staramy się rozładowywać napięcia - dodał Morawiecki.

Premier złożył kwiaty na grobie Jana Pawła II

Premier Mateusz Morawiecki wraz z rodziną złożył w poniedziałek kwiaty i odmówił modlitwę przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Na szarfie wiązanki złożonej przez szefa rządu napisano: "Wielkiemu synowi polskiej ziemi św. JP II z darem serca premier RP Mateusz Morawiecki AD 04.06.2018 r."

2 kwietnia minęło 13 lat od śmierci kanonizowanego w 2014 roku św. Jana Pawła II. Obecnie grobowiec papieża znajduje się w Kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. Trumna ze szczątkami została tam przeniesiona po beatyfikacji papieża w 2011 roku.

Wizyta przy grobie papieża w Bazylice św. Piotra była ostatnim punktem pobytu szefa polskiego rządu w Watykanie. Wcześniej premier Morawiecki został przyjęty na audiencji u papieża Franciszka. Była to pierwsza wizyta Morawieckiego u papieża w roli szefa rządu.