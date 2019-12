Czaputowicz w Katarze. "Jesteśmy zainteresowani wielowymiarowym rozwojem relacji"

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w sobotę złożył wizytę w Katarze. To kolejna w tym roku podróż szefa polskiej dyplomacji do Zatoki Perskiej, po wizytach w Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie.

Głównym celem wizyty szefa polskiej dyplomacji w stolicy Kataru był udział w Doha Forum 2019.

"Wpływ brexitu na UE będzie znaczny"

Zainicjowana w 2000 roku konferencja regionalna Doha Forum to globalna platforma dialogu, w której uczestniczą liderzy świata polityki i biznesu, służąca znalezieniu rozwiązań dla najważniejszych wyzwań, przed którymi aktualnie stoi społeczność międzynarodowa. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia jest "Nowe spojrzenie na zarządzanie w wielobiegunowym świecie".

Podczas panelu "A Stronger Role for Europe in the International Arena – What Would It Take?" (Silniejsza rola Europy na arenie międzynarodowej: co należy zrobić) minister Czaputowicz dyskutował z politykami i ekspertami na temat przyszłości Europy, w szczególności w kontekście wyzwań takich jak brexit, zielony ład dla Europy czy rozszerzenie UE.

– Wpływ brexitu na Unię Europejską będzie znaczny – zaznaczył szef polskiej dyplomacji, przypominając o silnej pozycji Wielkiej Brytanii w Europie i na świecie. Wyraził przy tym przekonanie, że Unia Europejska będzie musiała ustanowić nowe zasady współpracy z Wielką Brytanią po jej wyjściu ze wspólnoty.

Źródło: MSZ Twitter Minister Czaputowicz spotkał się z przedstawicielami najwyższych władz Kataru

Spotkanie z władzami Kataru

Przy okazji wizyty w Dosze minister Jacek Czaputowicz spotkał się także z przedstawicielami najwyższych władz Kataru – premierem i ministrem spraw wewnętrznych szejkiem Abdullahem bin Nasserem bin Khalifą Al Thanim, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem bin Jassimem Al Thanim oraz z doradcą emira Kataru ds. bezpieczeństwa narodowego Mohammedem Bin Ahmedem Al-Mesnedem.

– Polska postrzega Katar jako jednego z kluczowych partnerów regionalnych, istotnego dla architektury bezpieczeństwa w tej części świata – podkreślał szef polskiej dyplomacji, wyrażając zarazem gotowość do intensyfikacji współpracy bilateralnej. – Jesteśmy zainteresowani wielowymiarowym rozwojem relacji z państwem Katar. W szczególności chcemy utrzymać intensywny poziom współpracy gospodarczej – mówił.

Przypomniał przy tym o znaczącej roli Kataru jako eksportera gazu LNG do Polski.

Minister Czaputowicz podziękował także swoim rozmówcom za uczestnictwo Kataru w Warszawskiej Konferencji Bliskowschodniej i zachęcił do dalszego aktywnego udziału w Procesie Warszawskim.

– Wierzymy, że będziemy w stanie osiągnąć porozumienie w sprawie działań związanych z poprawą sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, a na dłuższą metę wypracować pozytywną i konstruktywną wizję przyszłości regionu – zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Źródło: MSZ Minister Czaputowicz z premierem i ministrem spraw wewnętrznych szejkiem Abdullahem bin Nasserem bin Khalifą Al Thanim

Spotkanie z ministrem i Polonią

Na marginesie Forum doszło także do spotkania ministra Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu. Szef polskiego MSZ przekazał przy tej okazji informacje na temat aktualnego stanu prac grup roboczych Procesu Warszawskiego.

W trakcie wizyty w Dosze Minister Czaputowicz spotkał się z członkami miejscowej Polonii, której przekazał wyrazy podziękowania za znaczący wkład w rozwój gospodarczy i społeczny Kataru oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Źródło: MSZ Twitter Minister Czaputowicz z ministrem spraw zagranicznych Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem