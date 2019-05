Wizyta Pompeo w Berlinie odwołana z powodu "kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego"





Foto: KIMMO BRANDT/EPA/PAP | Video: Reuters Pompeo wziął udział w szczycie państw Rady Arktycznej w Finlandii

Sekretarz stanu USA w ostatniej chwili odwołał zaplanowaną na wtorek wizytę w Berlinie. Jako powód amerykańska ambasada w stolicy Niemiec podała "pilne sprawy", jakimi musiał się zająć Mike Pompeo. Źródło Reutersa w niemieckim rządzie mówi, że doszło do tego z powodu "kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego".

Pompeo w rozmowie telefonicznej z szefem MSZ Niemiec Heiko Maasem wyraził ubolewanie z powodu konieczności odwołania swojej wizyty. Nowy termin wizyty zostanie szybko ustalony - przekazało we wtorek MSZ Niemiec. Jak przekazała rzeczniczka niemieckiego resortu, Maas wyraził zrozumienie w rozmowie.

"Kwestie dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego"

- Niestety musimy przełożyć spotkania z Berlinie z powodu pilnych spraw - powiedział z kolei wcześniej rzecznik amerykańskiej placówki w stolicy Niemiec, cytowany przez agencję dpa. - Sekretarz stanu spodziewa się, że będzie mógł wkrótce odwiedzić Berlin - dodał urzędnik, nie ujawniając jednak żadnych szczegółów dotyczących powodów rezygnacji z przyjazdu.

"Wiarygodne zagrożenie ze strony sił" Iranu. Reporter TVN24 na pokładzie lotniskowca USA USA skierowały... czytaj dalej » Agencja Reutera podaje z kolei informacje przekazane przez anonimowe źródło rządowe w Berlinie, które twierdzi, że sekretarz stanu USA musiał zrezygnować w ostatniej chwili z powodu "kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego". Taki komunikat gospodarzom niedoszłego spotkania miała przekazać strona amerykańska.

Obecny szef amerykańskiej dyplomacji w czasie swojej pierwszej wizyty w Niemczech miał spotkać się ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem i kanclerz Angelą Merkel. W rozmowach planowano poruszyć trudne tematy w relacjach dwustronnych, takie jak: zbyt niskie zdaniem USA wydatki Niemiec na obronność, budowa gazociągu Nord Stream 2, który według Waszyngtonu uzależnia Europę od Rosji oraz potencjalne amerykańskie cła na niemieckie samochody.

Do Londynu poleci

Równocześnie we wtorek ambasador USA w Londynie potwierdził, że Mike Pompeo przybędzie w środę do stolicy Wielkiej Brytanii i spotka się z premier Theresą May oraz szefem dyplomacji tego kraju Jeremym Huntem.

Pompeo ma też wygłosić przemówienie, którego tematem będą "specjalne amerykańsko-brytyjskie relacje" - podaje Reuters.