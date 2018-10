Wizyta doradcy Trumpa w Moskwie "zakończyła epokę strategicznego partnerstwa USA i Rosji"

Podróż Johna Boltona do stolicy Rosji faktycznie zakończyła epokę strategicznego partnerstwa USA i Rosji, jaka rozpoczęła się po rozpadzie ZSRR i stała się pierwszym krokiem do nowego modelu stosunków - pisze w środę rosyjski dziennik "Kommiersant", komentując wizytę w Rosji doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego.