Prezydent Donald Trump ocenił, że relacja Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych jest "najwspanialszym sojuszem, jaki świat kiedykolwiek widział". Jednocześnie wezwał kraje NATO do zwiększenia wydatków na obronność. Brytyjska premier Theresa May oceniła z kolei, że oba rządy zgadzają się co do "nowych i ewoluujących wyzwań dla naszego bezpieczeństwa i sposobu życia", ale przyznała, że różnią się w ocenie koniecznych do podjęcia działań.

Donald Trump przebywa w Londynie z trzydniową wizytą państwową. Na wspólnej konferencji prasowej z brytyjską premier Theresą May Trump podkreślił, że królowa Elżbieta II jest "fantastyczną kobietą", podziękował także za przyjęcie go w Wielkiej Brytanii, zaznaczając, że cementuje to "najwspanialszy sojusz, jaki świat kiedykolwiek widział".

Prezydent nie chciał spotkać się z Corbynem

Trump powtórzył swoje poparcie dla wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, oceniając, że to "byłoby dobre dla tego kraju". Jak dodał, szefowa rządu doprowadziła brexit do "bardzo dobrego miejsca" przed swoją spodziewaną rezygnacją ze stanowiska i "być może nie doceniono odpowiednio jej pracy".

Amerykański prezydent pośrednio poparł kandydatury byłego brytyjskiego szefa MSZ Borisa Johnsona i obecnego szefa brytyjskiej dyplomacji Jeremy'ego Hunta na stanowisko szefa rządu w Londynie. Jego zdaniem obaj "zrobiliby bardzo dobrą robotę".



Trump jednocześnie zapowiedział, że "Stany Zjednoczone są zdeterminowane, aby doprowadzić do fenomenalnego porozumienia handlowego ze Zjednoczonym Królestwem".

Trump odniósł się także do sygnalizowanych w mediach różnic w opinii między rządami w Londynie i Waszyngtonie dotyczących wykorzystania technologii chińskiej firmy telekomunikacyjnej Huawei, podkreślając, że oba kraje mają "niewiarygodnie dobrą relację wywiadowczą" i zapewniając, że będą w stanie znaleźć wspólne rozwiązania.

Podczas konferencji oświadczył także, że odmówił spotkania z liderem opozycyjnej Partii Pracy Jeremym Corbynem, który we wtorek był na londyńskim placu Trafalgar liderem wielotysięcznej demonstracji przeciwko polityce Trumpa. - On wykazuje się negatywną siłą, uznałem, że nie chcę się z nim spotkać - powiedział.



Trump powtórzył także swoją krytykę burmistrza Londynu Sadiqa Khana, oceniając, że nie ma on "pozytywnego wpływu" i "powinien skupić się na swojej pracy".

Opowiadając o brytyjsko-amerykańskiej współpracy, Theresa May wymieniła między innymi wspólne akcje po próbie zabójstwa Siergieja Skripala w ataku chemicznym w brytyjskim Salisbury, ale jednocześnie zaznaczyła, że oba kraje różnią się między innymi w ocenie koniecznych działań dotyczących Iranu, Chin czy przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Premier podkreśliła, że "podobnie było w przypadku prezydentów i premierów przed nami", dodając jednak, że "zawsze mówiła o (różnicach) otwarcie", uznając "współpracę i kompromis" za podstawę wspólnej relacji.



Dla May to jedna z ostatnich konferencji prasowych na stanowisku premiera rządu przed spodziewaną rezygnacją po trzykrotnej porażce proponowanego przez nią porozumienia w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej. W piątek ustąpi z pozycji lidera rządzącej Partii Konserwatywnej, uruchamiając proces wyboru jej następcy.

Trump w Wielkiej Brytanii

We wtorek wieczorem prezydent przyjmie swych gospodarzy na bankiecie w rezydencji amerykańskiego ambasadora w Winfield House w Regent's Parku, gdzie Trump zatrzymał się na czas pobytu w Wielkiej Brytanii. W kolacji nie weźmie udziału królowa Elżbieta II.



Na środę zaplanowano uroczyste obchody 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Po południu Trump poleci do Irlandii, gdzie spotka się z premierem Leo Varadkarem oraz odwiedzi swoje pole golfowe w Doonbeg. W czwartek rano Trump uda się do Francji, aby wziąć udział we obchodach rocznicy D-Day i spotkać się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Po południu wróci do Irlandii, gdzie spędzi czas do piątku.

