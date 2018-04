Amnestię dla ponad ośmiu tysięcy więźniów ogłosił nowy prezydent Win Myint z okazji birmańskiego Nowego Roku. Wśród osób, którym darowano kary, jest 36 więźniów politycznych, ale większość - ponad sześć tysięcy - to skazani za przestępstwa narkotykowe.

To największa amnestia w Birmie od 2016 roku, gdy do władzy doszła laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi i jej partia, Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD).

Win Myint, jeden z zaufanych współpracowników wieloletniej dysydentki, sprawuje urząd prezydencki od marca. W rządzie, tak jak poprzednio, zasiadają także przedstawiciele wpływowego w Birmie wojska.

Dokumentowali masakrę Rohindżów, trafili za kratki. Sąd nie umorzy sprawy Sąd w Rangunie... czytaj dalej » Według organizacji AAPP, broniącej praw skazańców, pod koniec marca w birmańskich więzieniach siedziało ok. 250 osób skazanych z przyczyn politycznych, w tym dwaj reporterzy agencji Reutersa, badający zarzuty czystek etnicznych dokonywanych według ONZ przez birmańskie wojsko na muzułmańskiej mniejszości Rohindża w stanie Rakhine (dawniej Arakan).



Od końca sierpnia ub.r. z Birmy do Bangladeszu uciekło przed prześladowaniami około 700 tys. Rohindżów. Tzw. operację czyszczenia rozpoczęto po tym, gdy rebelianci z Arakańskiej Armii Zbawienia Rohindżów (ARSA) zaatakowali 25 sierpnia 2017 r. 30 posterunków policji oraz bazę wojskową.



Chociaż wielu Rohindżów żyje w Birmie od pokoleń, nie mają obywatelstwa i przez stanowiących większość buddystów są uważani za nielegalnych imigrantów przybyłych z Bangladeszu. Żyją w ubóstwie, mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, rynku pracy i edukacji.

Źródło: EPA/HEIN HTET/PAP To największa amnestia ogłoszona w Birmie od 2016 roku, gdy do władzy w kraju doszła laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi i jej partia