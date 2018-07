Huk i kłęby dymu. Helikopter rozbił się na osiedlu





»

Helikopter rozbił się o dach budynku na osiedlu domów w Williamsburgu w amerykańskim stanie Wirginia. Wypadku nie przeżył pilot maszyny.

Do wypdku doszło w Williamsburgu w stanie Wirginia w niedzielę około godziny 17 czasu lokalnego (godz. 23 czasu polskiego).

Śmigłowiec wpadł do rzeki w Nowym Jorku. Przeżył tylko pilot Pięć osób zginęło... czytaj dalej » Maszyna typu Robinson R44 rozbiła się o dach budynku i spadła na domy mieszkalne, po czym zapłonęła. Na pokładzie znajdowała się jedna osoba - pilot, który nie przeżył wypadku.

"W całym swoim życiu nie słyszałem takiego dźwięku"

Brook Sweeney, mieszkająca naprzeciwko zniszczonych domów powiedziała gazecie "Daily Press", że "w momencie uderzenia, zatrząsł się cały dom". - Usłyszałam tylko dźwięk uderzenia, potem cały dom ogarnął ogień - powiedziała Sweeney.

Kolejny świadek, Donald Johnson, powiedział gazecie, że w chwili katastrofy znajdował tuż obok miejsca zdarzenia. - Byłem na dole u siebie w domu, kiedy helikopter uderzył. W całym swoim życiu nie słyszałem takiego dźwięku. Wyszedłem z domu, spojrzałem na miejsce wypadku. Bałem się, że nastąpi wybuch - mówi Johnson.

Jak poinformował reporter stacji CBS 6 News Jake Burns, osobami, których domy zostały uszkodzone, zaopiekowali się sąsiedzi. Wypadek potwierdziła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa.

Przyczyny wypadku jak dotąd nie są znane.

A R44 helicopter with only the pilot on board crashed into a townhouse complex in Williamsburg, VA at about 5 pm ET on July 8. Local authorities will release information about the victims. The FAA is investigating and the @NTSB will determine the probable cause of the accident. — The FAA (@FAANews) 9 lipca 2018



Helicopter crashes in residential area of Virginia; 1 confirmed dead » https://t.co/1gr6BkqBF5pic.twitter.com/g4UY1Hour1 — WBTV News (@WBTV_News) 9 lipca 2018



Another image from directly after the crash. The man who took it says police responded within 30 seconds of crash. He thinks they may have known the helicopter was in distress prior, but no official word on if that is the case. #Williamsburg@CBS6pic.twitter.com/JX4v5D06qr — Jake Burns (@JakeBurnsCBS6) 8 lipca 2018