"Odczuwamy ciężar milczenia w obliczu śmierci Pana"





Papież Franciszek w homilii podczas mszy Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę mówił, że nigdy nie można milczeć w obliczu niesprawiedliwości.

W homilii papież powiedział: - Odczuwamy ciężar milczenia w obliczu śmierci Pana. Milczenia, w którym każdy z nas może się rozpoznać.

"Oto godziny ucznia"

- Oto godziny ucznia, któremu odjęło mowę w obliczu cierpienia spowodowanego śmiercią Jezusa - dodał.

I wyliczał dalej: - W obliczu niesprawiedliwości, która skazała Nauczyciela, uczniowie milczeli, w obliczu oszczerstw i fałszywych świadectw znoszonych przez Nauczyciela, uczniowie milczeli.

- W trudnych i bolesnych godzinach męki uczniowie doświadczali radykalnie swej niezdolności do podjęcia ryzyka i przemawiania na rzecz Nauczyciela. Co więcej, zaparli się, ukryli, uciekli, milczeli - mówił papież.

Zauważył, że jest to postawa ucznia "odrętwiałego i sparaliżowanego", który nie wie, dokąd pójść w obliczu wielu bolesnych sytuacji, jakie go dręczą i osaczają.

Ta postawa, zaznaczył Franciszek, występuje też obecnie, gdy uważa się, że nie można nic zrobić, by przezwyciężyć wiele niesprawiedliwości, jakich doświadcza wiele osób. Jest to, wyjaśnił, nastawienie ucznia zdezorientowanego, pogrążonego w przytłaczającej rutynie, która "pozbawia go pamięci, ucisza nadzieję i przyzwyczaja go, by mówić "zawsze tak było"".

"Zachęta do przełamania"

- Słowa "Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał" są najwspanialszą wieścią w dziejach - mówił papież.

Wskazywał wiernym, że wszyscy są zaproszeni, by "śpiewać kantyk uwielbienia i entuzjazmu, radości i nadziei".

Świętowanie Wielkanocy - dodał papież - to zachęta do przełamania powtarzających się nawyków i do odnowy życia.

Papieską mszę w bazylice świętego Piotra poprzedził w jej przedsionku obrzęd poświęcenia ognia i przygotowania paschału.

Pierwsza komunia

Podczas najdłuższej mszy w roku liturgicznym papież udzielił sakramentów chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania ośmiu osobom w wieku od 28 do 52 lat, pochodzącym z Włoch, Albanii, Peru, USA i Nigerii.

Był wśród nich 31-letni migrant z Nigerii John Ogah, który we wrześniu zeszłego roku stawił czoła napastnikowi uzbrojonemu w maczetę w czasie napadu na supermarket na przedmieściach Rzymu. Nigeryjczyk, który żebrał przed tym sklepem, rozbroił przestępcę i pojmał go.

Ostatnio w uznaniu dla jego bohaterstwa przyznano mu prawo pobytu we Włoszech.