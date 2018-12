Drony paraliżowały lotnisko Gatwick. Zatrzymano dwoje podejrzanych

Video: Maciej Woroch / Fakty TVN

Chaos na lotnisku Gatwick. Nieznani sprawcy latali nad nim...

Ponad sto tysięcy pasażerów albo nie wylądowało, albo nie odleciało z brytyjskiego lotniska Gatwick po tym, jak nieznania sprawcy latali nad nim dronami. Ktokolwiek za to odpowiadał, bawił się w kotka i myszkę z policją i brytyjską armią, bo takie siły zostały rzucone, by przywrócić spokój. Teraz z Wysp płynie komunikat, że pasażerowie są bezpieczni, ale powrót do normalności jeszcze potrwa. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

