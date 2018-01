Wnuczka brytyjskiej królowej Elżbiety II Eugenia zaręczyła się ze swoim długoletnim partnerem Jackiem Brooksbankiem. - To był jeden z tych idealnych momentów, nie mogliśmy być bardziej szczęśliwi - powiedziała księżniczka w rozmowie z BBC.

27-letnia Eugenia jest wnuczką królowej Elżbiety II i córką księcia Yorku Andrzeja oraz księżnej Sary Ferguson. Jest ósma w kolejce do brytyjskiego tronu.

Pałac Buckingham poinformował o zaręczynach w poniedziałek. Doszło do nich w styczniu w Nikaragui.

Źródło: PAP/EPA/Jonathan Brady Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank

"To był jeden z tych idealnych momentów"

Para w rozmowie z BBC opowiedziała o tym wydarzeniu.

W "The One Show" BBC Eugenia powiedziała, że wzruszyła się, kiedy jej chłopak padł na kolana i poprosił o rękę. Stwierdziła, że zaręczyny, do których doszło nad jeziorem, były dla niej "całkowitą niespodzianką", ale dodała, że były "idealne".

- Powiedziałam: to niesamowity moment. A wtedy on zadał pytanie, które było dla mnie zaskakujące, choć byliśmy razem od siedmiu lat - powiedziała. - To był jeden z tych idealnych momentów, nie mogliśmy być bardziej szczęśliwi, bo wiedzieliśmy, że kiedyś do tego (ślubu) dojdzie.

Pytana o zdanie królowej, Eugenia powiedziała, że babcia była jedną z pierwszych osób, które się dowiedziały. - Byliśmy u niej w weekend i to był niesamowity czas. Była bardzo szczęśliwa, tak samo jak dziadek - dodała.

31-letni Brooksbank powiedział, że oświadczyny były "cudowne". - Znalazłem pierścionek u jubilera, ale potem oświadczyłem się Eugenii bez niego - powiedział telewizji BBC. Dodał, że następnie wrócili do jubilera i poprosili, by bardzo rzadki szafir Paparadża otoczyć diamentami.

Źródło: PAP/EPA/Jonathan Brady Pierścionek z szafirem Paparadża i diamentami

- Niesamowite jest to, jak zmienia kolor, kiedy się na niego patrzy z różnych kątów - powiedział, dodając, że pierścionek pasuje do Eugenii.

Drugi książęcy ślub w tym roku

Eugenia i Jack Brooksbank spotykali się od siedmiu lat. Poznali się w czasie wyjazdu na narty w szwajcarskim kurorcie w Verbier.

Para ma się pobrać jesienią 2018 roku. Pałac Buckingham poinformował, że ślub wezmą w tej samej kaplicy w Windsorze, w której jej kuzyn książę Harry i amerykańska aktorka Meghan Markle pobiorą się w maju.

Źródło: PAP/EPA/Jonathan Brady Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank