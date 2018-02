Pięć osób nie żyje, a pięć kolejnych zostało rannych w wybuchu i pożarze budynku w centrum miasta Leicester w Wielkiej Brytanii, gdzie znajdował się sklep z polskojęzyczną obsługą - informuje policja. Według ustaleń śledczych nic nie wskazuje na to, by eksplozja była związana z działalnością terrorystyczną.

Do eksplozji na Hinckley Road w Leicester doszło w niedzielę krótko po godzinie 19 czasu lokalnego (godzinie 20 czasu polskiego). Świadkowie informowali o "potężnym wybuchu" oraz gęstych kłębach dymu. Do zdarzenia skierowano sześć wozów straży pożarnej. Policja ewakuowała mieszkańców pobliskich budynków i poprosiła o pozostanie z dala od miejsca pożaru i eksplozji.

W wyniku eksplozji i dwupiętrowy budynek, w którym znajdował się sklep i mieszkanie, uległ całkowitemu zniszczeniu. Dwie eksplozje, strzelanina w centrum miasta. Wzrósł bilans ofiar Do co najmniej 38... czytaj dalej »

"Akcja ratunkowa w celu znalezienia kolejnych ofiar"

Lokalna policja informuje, że w eksplozji zginęło pięć osób, a kolejnych pięć zostało rannych. Jedna z nich znajduje się w stanie krytycznym.

Jak dowiedział się korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch, dwie osoby mają lżejsze obrażenia, a dwie kolejne zostały już wypuszczone do domów. Wcześniej informowano o sześciu hospitalizowanych osobach.

Korespondent "Faktów" podkreśla że wśród rannych nie było Polaków. Tożsamość ofiar śmiertelnych dopiero jest ustalana. Polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalną policją.

W oświadczeniu zamieszczonym w poniedziałek na Facebooku przez sieć, do której należał sklep zaznaczono, że żadna z pracujących w sklepie Polek nie ucierpiała w wyniku eksplozji, a przebywający na zmianie szef - Kurd legitymujący się brytyjskim paszportem - został jedynie lekko ranny i przebywa w szpitalu.

Lokal został otwarty pod koniec ubiegłego roku i nie należał do Polaków, ale miał polskojęzyczną obsługę.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Wybuch w Leicester

Nie wiadomo, kto był w sklepie

Choć wcześniej informowano, że pożar nie miejscu eksplozji został już ugaszony okazało się, że jest inaczej. Pod ruinami budynku, w piwnicach, stwierdzono "kieszenie", w których wciąż szaleją płomienie. Do ich ugaszenia sprowadzony został ciężki sprzęt. Akcja ratunkowo-poszukiwawcza jest dodatkowo utrudniana przez niepewność co do stanu technicznego sąsiednich budynków po wybuchu.

Wcześniej w rozmowie z polskimi mediami, w tym PAP, Matthew Kane z lokalnej straży pożarnej potwierdził, że na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawcza. - Zakładamy, że pod gruzami budynku wciąż mogą znajdować się ludzie. Mogą tam być niewidoczne na pierwszy rzut oka szczeliny, mogą być tam ludzie chronieni przez zawalone części budynku - tłumaczył. - Mamy na miejscu zespoły ratunkowe, które wraz z wyszkolonymi psami metodycznie przeszukują gruzy, próbując znaleźć ofiary i zabezpieczając budynek - podkreślił.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Siła eksplozji musiała być ogromna"

Jak zaznaczył Kane, prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek zakończą się działania ratunkowe i śledczy rozpoczną ustalanie przyczyn wybuchu. - Nie jesteśmy pewni, kto znajdował się w sklepie, który był otwarty. Wygląda na to, że nie przebywało tam wiele osób, ale musimy metodycznie przeszukać budynek, aby upewnić się, że zidentyfikowaliśmy wszystkich, nim zakończymy akcję poszukiwawczą - dodał.

Z kolei komisarz Shane O'Neill z policji hrabstwa Leicestershire zaapelował do "wszystkich członków społeczności, którzy są zaniepokojeni zaginięciem osoby, która mogła być w sklepie lub w mieszkaniu nad nim" o kontaktowanie się z policją.





BREAKING: Leicester 'explosion' – Police declare 'major incident' as huge fire breaks out https://t.co/SdFHzUlizXpic.twitter.com/FOqhG3gSCU — Tolomeo (@TolomeoNews) February 25, 2018

"Wybuch gazu najbardziej prawdopodobnym powodem"

Policja w Leicester poprosiła o "niespekulowanie o okolicznościach towarzyszących incydentowi". Podkreślono równocześnie, że "na tym etapie nic nie wskazuje na to, że wybuch był związany z działalnością terrorystyczną".

Burmistrz miasta Peter Soulsby podkreślił, że "wciąż czekamy na ustalenie przyczyny eksplozji", ale zaznaczył, że "wybuch gazu jest najbardziej prawdopodobnym powodem" tragedii. - To sklep, który całkiem nieźle znam i kilka razy do niego wpadałem. Strasznie smutne jest to, że wśród ofiar śmiertelnych jest młody chłopiec - dodał.





This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a ”major incident.” More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk — BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018

"Myślałem, że mój dom runie"

Dziennikarz BBC John Alexander podał, że służby ratunkowe zabezpieczyły około 60 domów w okolicy.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wybuch i pożar w Leicester

- Mieszkam około 80 metrów od miejsca, w którym to się stało. Poczułem wstrząs, który sprawiał wrażenie jakby wywołany trzęsieniem ziemi - opowiadał jeden ze świadków zdarzenia, dodając, że następnie usłyszał huk. - Myślałem, że mój dom runie - przyznawał mieszkaniec Leicester.

11 tysięcy Polaków

Według spisu powszechnego z 2011 roku w Leicester mieszka ok. 330 tys. osób, z czego - jak wynika z szacunków brytyjskiego biura statystycznego (ONS) z 2017 roku - ok. 11 tys. osób to obywatele Polski.