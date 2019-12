Exit polls: zwycięstwo Borisa Johnsona. Konserwatyści z samodzielną większością





Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdecydowanie wygrawa czwartkowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii - wynika z badań exit poll. Od wyniku przedterminownych wyborów zależy nie tylko, kto będzie rządził Zjednoczonym Królestwem przez najbliższe pięć lat, ale także czy i kiedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej.

Wybory w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się w czwartek o godzinie 8 rano czasu polskiego. Lokale wyborcze były otwarte do godziny 23. Wyniki w większości okręgów powinny być ogłoszone w nocy z czwartku na piątek.

Z badań exit poll wynika, że Partia Konserwatywna uzyska 368 na 650 miejsc w Izbie Gmin. Przewiduje się, że opozycyjna Partia Pracy otrzyma 191 miejsc, a Szkocka Partia Narodowa 55. W Izbie Gmin, według sondażu, znajdzie się również 13 przedstawicieli Liberalnych Demokratów.

Rządząca od 2010 roku Partia Konserwatywna była faworytem wyborów. W ostatnich sondażach miała od 5 do 12 punktów przewagi nad Partią Pracy, co zapowiadało dla niej samodzielną większość w Izbie Gmin, której w poprzedniej kadencji nie miała.

Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu zapowiedziano na wtorek 17 grudnia.

Wyborcze obietnice

Premier Boris Johnson zapowiadał w trakcie kampanii wyborczej, że jeśli konserwatyści zdobędą większość, Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej w obecnie obowiązującym terminie, czyli 31 stycznia 2020 roku. Nie będzie to jednak koniec procesu brexitu, bo Londyn i Bruksela będą musiały jeszcze wynegocjować umowę o przyszłych relacjach handlowych.

Opozycyjna Partia Pracy zapowiadała renegocjację porozumienia z UE w taki sposób, by Wielka Brytania pozostała w unii celnej ze Wspólnotą. Obiecywała także zorganizowanie referendum w sprawie nowej umowy z Brukselą. Z kolei Liberalni Demokraci mówili, że w przypadku zwycięstwa natychmiast wycofają wniosek o wyjście z Unii.

Obok brexitu, drugim najważniejszym tematem w kampanii był stan publicznej opieki zdrowotnej NHS. W szczególności debatę na ten temat próbowali prowadzić laburzyści, którzy oskarżali Johnsona, że zamierza sprywatyzować NHS oraz że jest to temat rozmów handlowych z USA. Wszystkie partie zapowiadały znaczące dofinansowanie NHS.

Źródło: PAP