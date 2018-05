Pokazali pierwsze zdjęcia księcia





Książę William i księżna Kate opublikowali dwa pierwsze zdjęcia ich niedawno narodzonego syna Louisa - powiadomił w niedzielę Pałac Kensington. Na jednej fotografii jest sam Louis, a na drugiej widać, jak przytula go starsza siostra, trzyletnia księżniczka Charlotte.

Jedno ze zdjęć zostało zrobione, gdy Louis miał zaledwie trzy dni - podaje agencja Associated Press.

"Książę i księżna (Wiliam i Kate -red.) pragną podziękować wszystkim za ich życzliwe wiadomości z okazji narodzin księcia Luisa oraz z okazji trzecich urodzin księżnej Charlotte” - napisano w jednym z postów.



This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 maja 2018

Trzecie royal baby

Obie fotografie zostały opublikowane przez parę książęcą i zrobione przez Kate w ich rezydencji, w Pałacu Kensington. Starszego brata Louisa, księcia George'a, który 22 lipca skończy pięć lat, nie ma na zdjęciach.



The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.



This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 maja 2018

Jak oświadczył w niedzielę Pałac Kensington, William i księżna są "bardzo zadowoleni", że mogli pokazać fotografie.

Louis Arthur Charles, przedstawiany jako książę Cambridge Louis, urodził się 23 kwietnia i tego samego dnia został przewieziony ze szpitala do domu.

Trzecie dziecko pary książęcej jest piąte w linii sukcesji - po księciu Karolu, swoim ojcu Williamie i rodzeństwie George'u i Charlotte, a przed młodszym bratem Williama, Harrym.

