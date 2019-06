Setki żołnierzy, salwa honorowa i powrót Meghan. Londyn świętuje urodziny królowej

Foto: EPA/NEIL HALL Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Debiut niemal idealny. Księżna Meghan na wyścigach Royal Ascot

Księżna Meghan zadebiutowała jako członkini rodziny królewskiej na wyścigach Royal Ascot. Był to debiut prawie bez kontrowersji. Otóż księżna... Nie przypięła do sukienki plakietki z nazwiskiem. A to złamanie tradycji, w przypadku księżnej Sussex - już kolejnej. No i teraz obserwatorzy królewskiego dworu zastanawiają się, czy księżna w końcu dopasuje się do wymogów nowego życia lub czy wymogi będą dla niej trochę naginane. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

