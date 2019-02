Londyn krytykuje słowa Tuska. Farage mówi o "dręczycielu"

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May skrytykował w środę wypowiedź przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska o "specjalnym miejscu w piekle" dla zwolenników brexitu, którzy nie mają planu wyjścia tego kraju ze Wspólnoty.

Tusk o brexicie i "specjalnym miejscu w piekle" Unijna "27" nie... czytaj dalej » - Pojawia się pytanie do Donalda Tuska, czy uważa użycie takiego języka za pomocne - powiedział rzecznik brytyjskiego rządu, zaznaczając, że musiał to być dla przewodniczącego Rady Europejskiej "trudny poranek, skoro nie pozwolił na zadawanie pytań".

Rzecznik rządu Theresy May zaznaczył, że Tusk zaczął jednak przemówienie o tego, że "naszym (Londynu - red.) najpoważniejszym zadaniem jest to, by zapobiec wyjściu bez umowy".

Na zakończenie środowej, wspólnej konferencji prasowej z irlandzkim premierem Leo Varadkarem Tusk oświadczył, że "zastanawiał się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali brexit bez nawet szkicu planu tego, jak go bezpiecznie przeprowadzić".



Telewizyjne mikrofony wyłapały, że Varadkar ostrzegł go, iż brytyjskie media będą go krytykowały za tę wypowiedź, na co były polski premier odparł: "Tak, wiem".



Wcześniej Tusk podkreślił, że unijna "27" nie ma dla Wielkiej Brytanii żadnej nowej oferty w sprawie warunków jej wyjścia z Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że w czwartek usłyszy od brytyjskiej premier realistyczne propozycje tego, jak wyjść z impasu w sprawie brexitu po głosowaniach w Izbie Gmin.

Na słowa Tuska szybko zareagował też jeden z głównych adwokatów wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii, Nigel Farage, zwracając się bezpośrednio do szefa RE.

- Po brexicie będziemy wolni od nadanych (nie wybranych w wyborach - red.), aroganckich dręczycieli takich jak ty i sami rządzili własnym krajem. To brzmi dla mnie jak raj - powiedział.