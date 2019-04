Staranował samochód ambasadora. Policja oddała strzały, kierowca zatrzymany

Ambasada Ukrainy w Wielkiej Brytanii poinformowała w sobotę, że w zaparkowany przed placówką samochód ambasadora dwukrotnie uderzył inny pojazd. Brytyjska policja podała, że ostrzelała auto sprawcy, a następnie zatrzymała jego kierowcę.

W oświadczeniu Ambasada Ukrainy w Wielkiej Brytanii przekazała, że pojazd celowo uderzył w pusty w chwili incydentu samochód ambasadora.



"Natychmiast została wezwana policja, która zablokowała auto podejrzanego. Jednak mimo wysiłków funkcjonariuszy, napastnik zdołał po raz kolejny wjechać w samochód ambasadora. Policja była zmuszona w odpowiedzi otworzyć ogień do pojazdu napastnika" - wyjaśniono.



Ambasada zapewniła, że nikt z jej pracowników nie ucierpiał, a ujęty sprawca został przewieziony na komisariat.

Kierowca aresztowany

Londyńska policja podała, że ok. godz. 9.50 czasu lokalnego (10.50 w Polsce) dostała zgłoszenie o samochodzie, który potrącił kilka innych pojazdów na ulicy. Wysłani na miejsce funkcjonariusze oddali strzały do samochodu, gdy ten zaczął jechać w ich kierunku.



"Pojazd został zatrzymany i 40-kilkuletni mężczyzna został aresztowany" - dodano. Podejrzanego na wszelki wypadek przewieziono do szpitala na badania, ale nie stwierdzono u niego obrażeń.



Policja nie podała tożsamości podejrzanego, poinformowała jedynie, że na razie nie zostały mu przedstawione zarzuty. Podkreślono, że incydent nie jest traktowany jako terrorystyczny.



Ambasada Ukrainy znajduje się w prestiżowej lokalizacji przy Holland Park, w zachodniej części Londynu.

