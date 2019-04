Dyplomatyczna wojna o przypis. Brytyjczycy przegrali

Parlament Europejski zgodził się w czwartek, by od obywateli Zjednoczonego Królestwa przyjeżdżających do strefy Schengen na krótki czas nie wymagano wiz. Brytyjczykom, mimo wielu prób, nie udało się wykreślić z projektu regulacji przypisu określającego Gibraltar "kolonią".

Unijni legislatorzy przez upór Hiszpanii z jednej strony, a Wielkiej Brytanii z drugiej długo nie mogli się porozumieć w sprawie tych przepisów. Chodziło o przypis, w którym Gibraltar nazwano "kolonią brytyjskiej Korony".

"Kompletnie nieakceptowalne" określenie Gibraltaru w unijnym dokumencie Brytyjski rząd... czytaj dalej » Ambasador Wielkiej Brytanii, a także europosłowie z tego kraju wyraźnie sprzeciwiali się temu, by w unijnej legislacji pojawiło się takie określenie.

Jeszcze w środę na początku posiedzenia plenarnego deputowani z Wysp próbowali odłożyć głosowanie i doprowadzić do debaty europarlamentu w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszeli jednak, że jeśli chcieliby decydować o prawodawstwie unijnym, to powinni byli zostać w Unii Europejskiej, tymczasem jeśli zdecydowali się wyjść, nie powinni rościć sobie prawa do ingerowania w prawodawstwo Wspólnoty.

Taka argumentacja będzie prawdziwa dopiero po faktycznym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, a dopóki to się nie stanie przedstawiciele tego kraju mają takie same prawa jak reprezentanci innych krajów Unii. To jednak teoria - Unia Europejska nie ma wielkiej chęci do rozpatrywania po myśli Brytyjczyków ich wniosków.

Przepisy ważne po brexicie

Ostatecznie mimo że przypis o kolonii pozostał, regulacje poparło w czwartkowym głosowaniu 502 eurodeputowanych, 81 było przeciw, a 29 wstrzymało się od głosu.

Brytyjczycy zmusili hiszpański okręt do odpłynięcia Hiszpański okręt... czytaj dalej » Dzięki tym przepisom Brytyjczycy przyjeżdżający do strefy Schengen na krótki czas (do 90 dni w 180-dniowym okresie) nie będą musieli posiadać wiz.

Regulacje mają wejść w życie dzień po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, niezależnie czy będzie to wyjście z umową, czy bez. Wcześniej muszą je jednak przyjąć państwa członkowskie w Radzie UE.

Brytyjskie terytorium zamorskie

Gibraltar, zajęty przez Wielką Brytanię w trakcie wojny o sukcesję hiszpańską w 1704 roku, został formalnie przekazany pod zarząd Londynu na mocy traktatu pokojowego z Utrechtu z 1713 roku, stając się oficjalnie brytyjską kolonią w 1830 roku.

Jego mieszkańcy dwukrotnie zdecydowanie odrzucili w referendach z 1967 i 2002 roku możliwość przejścia tego terytorium pod jurysdykcję hiszpańską. Zarazem jednak w referendum z 2016 roku na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 96 procent mieszkańców Gibraltaru opowiedziało się za pozostaniem w UE.

Hiszpański rząd nie ustaje w roszczeniach dotyczących Gibraltaru, wielokrotnie poruszając tę kwestię w toku negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Gibraltar Wyniki głosowania w referendum brexitowym na Gibraltarze