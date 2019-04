"Kreatywnie zakłócali" funkcjonowanie Londynu. Policja: utrudnienia odczuło pół miliona osób

Video: Anna Czerwińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Nowa strefa i wysokie opłaty. Tak Londyn walczy o czyste...

Władze Londynu wprowadziły w poniedziałek nową opłatę, która ma na celu ograniczenie emisji spalin samochodowych, zaznaczając, że to "najostrzejsze" przepisy na świecie. Jak tłumaczono, pozwoli to na zmniejszenie chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Za wjazd samochodem osobowym do strefy ultra niskiej emisji w Londynie można zapłacić nawet 12,5 funta. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

