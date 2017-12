Premier May złożyła Brytyjczykom życzenia noworoczne





Brytyjska premier Theresa May oceniła w orędziu sylwestrowym, że 2017 był dla Wielkiej Brytanii "rokiem postępu", wskazując na postępy w negocjacjach w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Jestem zdeterminowana utrzymać ten trend w 2018 roku - dodała.

Tekst i nagranie z wystąpieniem szefowej rządu zostały opublikowane przez Downing Street w nocy z soboty na niedzielę.

- Niezależnie od tego, jak zagłosowaliśmy w referendum (w sprawie Brexitu), większość ludzi chce, aby rząd wziął się do pracy i doprowadził do dobrego Brexitu - i to jest dokładnie to, co robimy - zapowiedziała May. Dodała jednak, że "nie powinno to ograniczać naszych ambicji".

Jak przypomniała, jej rząd skupia się na "budowaniu gospodarki gotowej na wyzwania przyszłości przy zbilansowanym podejściu do wydatków publicznych".

Premier podkreśliła, że wśród jej priorytetów będzie rozwój oświaty, zwiększenie dostępności domów i mieszkań, a także zwiększenie wydatków na służbę zdrowia (NHS), która w 2018 roku będzie obchodziła 70-lecie istnienia.

- To rok, w którym powinniśmy ponowić swoje przywiązanie do ideału, który przyświecał założycielom NHS: że dobra opieka zdrowotna powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od jego dochodów - tłumaczyła, dodając, że jest to okazja, by docenić pracę lekarzy i pielęgniarek.

"Liczę na to, że 2018 rok będzie wspaniały dla was i waszych rodzin"

May przypomniała również, że w 2018 roku minie 100 lat od zakończenia pierwszej wojny światowej oraz przyznania kobietom praw wyborczych. Jak podkreśliła, to okazja, by apelować o "wyeliminowanie wszelkich uprzedzeń i dyskryminacji w naszym społeczeństwie".



- Liczę na to, że 2018 rok będzie wspaniały dla was i waszych rodzin. Wszystkim życzę bardzo wesołego Nowego Roku - zakończyła szefowa rządu.



Wśród głównych wyzwań politycznych dla Wielkiej Brytanii będzie kontynuacja negocjacji w sprawie Brexitu. Rozpoczęty w marcu br. proces opuszczania UE przez Wielką Brytanię powinien skończyć się do 29 marca 2019 roku.