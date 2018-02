Dwie eksplozje, strzelanina w centrum miasta. Wzrósł bilans ofiar Do co najmniej 38... czytaj dalej » Do eksplozji na Hinckley Road w Leicester doszło w niedzielę krótko po godz. 19 czasu lokalnego (godz. 20 czasu polskiego). Mieszkańcy informowali o "potężnym wybuchu" oraz grubych kłębach dymu widzianych w pozostałych częściach miasta.

W wyniku wybuchu dwupiętrowy budynek, w którym znajdował się polski sklep i lokal mieszkalny, uległ całkowitemu zniszczeniu i zawaleniu.

Lokal otworzył się pod koniec ubiegłego roku i nie należał do Polaków, ale miał polskojęzyczną obsługę. Nie ma informacji o tym, kto znajdował się w środku w momencie eksplozji.

Służby ratunkowe z East Midlands podały, że w wyniku akcji ratunkowej hospitalizowano sześć osób. Według mediów od dwóch do czterech z nich jest w stanie krytycznym. Polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalną policją i próbują ustalić tożsamość poszkodowanych.

Na miejsce zdarzenia skierowano co najmniej sześć wozów straży pożarnej. Policja ewakuowała mieszkańców pobliskich budynków i poprosiła o pozostanie z dala od miejsca incydentu. Na miejscu trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza.

Jednocześnie policja w Leicester poprosiła o "niespekulowanie o okolicznościach towarzyszących incydentowi". Podkreślono równocześnie, że "na tym etapie nic nie wskazuje na to, że wybuch był związany z działalnością terrorystyczną".





This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a ”major incident.” More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk

— BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018