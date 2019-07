Brytyjscy posłowie na wakacjach. Mimo zbliżającego się brexitu





Posłowie do brytyjskiej Izby Gmin rozpoczęli w czwartek sześciotygodniowe wakacje. Wrócą do parlamentu 3 września, czyli 59 dni przed planowaną datą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Umowa w sprawie brexitu "nie do zaakceptowania". Pierwsze przemówienie nowego premiera Nie do... czytaj dalej » Pomimo trwającego od miesięcy kryzysu politycznego, ustąpienia premier Theresy May i powołania nowego, eurosceptycznego rządu Borisa Johnsona, posłowie nie zdecydowali się na zmianę terminu letnich wakacji i wznowią obrady parlamentu dopiero na początku września.

Takie rozwiązanie zapewnia także administracji 41 dni na pracę bez konieczności udziału w procesach parlamentarnych i przygotowanie nowej strategii dotyczącej renegocjacji umowy wyjścia z Unii Europejskiej.

Johnson gotowy na brexit bez umowy

Wcześniej Johnson ostrzegł, że umowa z Unią Europejską w sprawie brexitu jest "nie do zaakceptowania dla tego parlamentu i kraju" i wezwał do usunięcia z niej mechanizmu awaryjnego dotyczącego Irlandii Północnej. Jak dodał, w przeciwnym razie jest gotów zdecydować się na brexit bez umowy.

- Żaden kraj, który ceni sobie swoją niezależność i ma szacunek do siebie, nie mógłby się zgodzić na traktat sprowadzający się do rezygnacji z naszej niezależności gospodarczej i samorządności tak, jak robi to mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej. Jego ograniczenie czasowe nie jest wystarczające (...) - jedynym sposobem jest jego usunięcie - powiedział nowy premier.

Mimo wielokrotnych oświadczeń Brukseli, wykluczających renegocjację porozumienia, Johnson oznajmił, że wydaje mu się, iż istnieją powody dla których europejscy negocjatorzy "powinni zgodzić się na ustępstwa" i zapewnił, że rząd będzie o to zabiegał.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października, czyli za 98 dni.