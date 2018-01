Interweniował w sprawie włamania. Wrócił, by zagrać staruszkowi Chopina

21. 01

Wzruszający gest policjanta z Mansfield w Wielkiej Brytanii. Po tym, jak interweniował w sprawie włamania do domu 93-letniego mężczyzny, policjant postanowił go odwiedzić. Poruszyła go historia staruszka, który podczas wojny był pilotem. Obydwaj dużo rozmawiali, a 93-latek opowiedział, jak bardzo lubi słuchać Chopina. Okazało się, że policjant również lubi Chopina. Nie tylko słuchać, ale i grać. A że w mieszkaniu stało pianino...