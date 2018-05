Polacy zdobyli mandaty w wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii





Jedynie 14 osób pochodzących z Polski lub mających polskie korzenie kandydatów uzyskało mandat w czwartkowych wyborach lokalnych w Anglii. Sukces osiągnęły wyłącznie osoby startujące w barwach głównych brytyjskich partii politycznych.

Jak wynika z analizy list kandydatów, pośród ponad 16,1 tysięcy osób ubiegających się o mandat radnego znalazło się 118, które pochodzą z Polski lub mają polskie korzenie.

Wybory lokalne w Anglii. Wśród kandydatów Polacy W Anglii odbyły... czytaj dalej » Sukces wyborczy osiągnęło 14 z nich: sześć z opozycyjnej Partii Pracy, pięć z Partii Konserwatywnej i trzy z proeuropejskich Liberalnych Demokratów.



Swoje mandaty obronili m.in.: Joanna Dąbrowska (Ealing), Richard Olszewski (Camden) i Hanna Żuchowska (Sutton). Wśród nowych radnych znaleźli się m.in.: Viktor Henry Lewanski (Reigate and Banstead), Anna Tomlinson (Ealing) i Aga Dychton (Watford).



Wbrew szumnym deklaracjom mandatu nie uzyskał żaden z 48 kandydatów polskiego, antysystemowego ruchu Duma Polska, założonego przez kontrowersyjnego biznesmena Jana Żylińskiego. W 2016 roku ubiegał się on o stanowisko burmistrza Londynu i zajął odległe 11. miejsce na 12 kandydatów, zdobywając zaledwie 12,3 tys. głosów tzw. pierwszej preferencji.

Partia Pracy lepsza od konserwatystów

Brytyjczycy wybierają parlament. Co czeka polskich imigrantów po wyborach? Tradycyjnie w... czytaj dalej » Pomimo kampanii, skupionej głównie w okręgach wyborczych zamieszkanych w dużej części przez Polaków, kandydaci Dumy Polskiej nie byli w stanie nawiązać walki z przedstawicielami głównych partii.



Według wstępnych wyników czwartkowych wyborów obie największe partie - Partia Konserwatywna i Partia Pracy - zachowały liczbę mandatów bardzo zbliżoną do tej, którą uzyskały w poprzednich wyborach w tych okręgach wyborczych w 2014 roku.



Jak wynika ze wstępnego badania telewizji BBC, gdyby uznać czwartkowe wybory za sondaż przed wyborami do Izby Gmin, to minimalnie zwyciężyłaby Partia Pracy (z 283 mandatami, o 21 więcej niż obecnie) przed Partią Konserwatywną (280 mandatów, o 38 mniej niż obecnie) i Liberalnymi Demokratami (22 mandaty, o 10 więcej niż obecnie). Żadne z ugrupowań nie miałoby samodzielnej większości w Izbie Gmin.