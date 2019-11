Radykalna zmiana strategii Partii Brexitu. "Powalczymy z pozostałymi partiami"

Partia Brexitu w wyborach parlamentarnych 12 grudnia nie wystawi kandydatów w 317 okręgach, w których w 2017 roku wygrali konserwatyści - poinformował lider tej partii Nigel Farage. Ugrupowanie wystartuje natomiast we wszystkich okręgach będących w posiadaniu Partii Pracy. Deklaracja Farage'a oznacza radykalną zmianę strategii lidera Partii Brexitu.

"Partia Brexitu nie wystartuje w 317 okręgach, w których konserwatyści wygrali w poprzednich wyborach. Skoncentrujemy za to nasze wysiłki na wszystkich okręgach będących w posiadaniu Partii Pracy, która kompletnie złamała swoje obietnice złożone w 2017 r. Powalczymy także z pozostałymi partiami opowiadającymi się za pozostaniem [w Unii Europejskiej - przyp. red.]" - oświadczył Farage w Hartlepool w północno-wschodniej Anglii. Dodał, że decyzję tę podjął minionej nocy.

Partia Brexitu ustępuje pola konserwatystom

Według ostatnich sondaży Partię Brexitu popiera 6-10 proc. badanych. To zbyt mało, by w brytyjskim systemie jednomandatowych okręgów wyborczych mogła ona uzyskać coś więcej niż pojedyncze miejsca w Izbie Gmin. To zarazem wystarczająco dużo, by poprzez rozproszenie głosów wyborców popierających wyjście z UE między nią a konserwatystów doprowadzić do tego, że w efekcie w części okręgów wygrałaby opozycyjna Partia Pracy. A w konsekwencji - być może - nawet całe wybory.

Z tego powodu, jak informowały brytyjskie media, w Partii Brexitu trwał spór, czy należy walczyć we wszystkich okręgach, co mogłoby się skończyć ułatwieniem zwycięstwa laburzystom, czy też skoncentrować się na okręgach obecnie posiadanych przez nich, ale gdzie jest duże poparcie dla brexitu, bo w nich ugrupowanie Farage'a najprędzej miałoby szanse na zwycięstwo.

Johnson zadowolony z decyzji Farage'a

Zapowiedź Farage'a jest dobrą wiadomością dla konserwatystów, których szanse na bezwzględną większość w Izbie Gmin znacznie rosną. Choć Johnson wiele razy odrzucał możliwość zawarcia paktu z Partią Brexitu, wyraził zadowolenie ze zmiany strategii tego ugrupowania.

"Przyjmujemy z zadowoleniem uznanie przez Nigela Farage'a tego, że kolejny parlament w klinczu bez większości jest największym zagrożeniem dla tego, by doprowadzić brexit do końca. Jeśli mielibyśmy kolejny parlament bez większości, doprowadziłoby to do dwóch jeszcze bardziej chaotycznych referendów w przyszłym roku" - napisał Johnson na Twitterze, mając na myśli powtórzenie głosowania w sprawie brexitu, co obiecuje Partia Pracy i nowy plebiscyt niepodległościowy w Szkocji, na co zdaniem brytyjskiego premiera laburzyści się zgodzą w zamian za poparcie od Szkockiej Partii Narodowej.

Only a Conservative majority can get Brexit done by the end of January with a deal that's agreed and ready to go. pic.twitter.com/u5BUvfG3Wk — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 11, 2019

Informacja o tym, że Partia Brexitu nie będzie startować w okręgach konserwatystów, co w konsekwencji zwiększa szanse na to, że nowy rząd będzie miał parlamentarną większość, spowodowała umocnienie funta, który zyskał prawie 1 proc. w stosunku do dolara.

Źródło: PAP Polityczna mapa Wielkiej Brytanii