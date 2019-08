"Wydarzenia w Westminsterze nie pomagały". Jedna z najbardziej lubianych torysek może odejść

Foto: PAP/EPA/Andrew Parsons Video: tvn24

Boris Johnson chce renegocjacji umowy w sprawie brexitu

21.08 | Powraca temat terminu renegocjacji umowy w sprawie Brexitu. Najpierw chciała go Theresa May, a teraz domaga się go nowy premier Wielkiej Brytanii. Boris Johnson wierzy w swoje zdolności negocjacyjne, ale unijni przywódcy jak na razie mu nie ulegają.

