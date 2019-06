"Gdzie jest Boris?". Debata kandydatów do zastąpienia May

Pięciu z sześciu kandydatów ubiegających się o objęcie stanowiska lidera Partii Konserwatywnej i zastąpienie premier Theresy May wzięło w niedzielę udział w debacie telewizyjnej, wyrażając m.in. gotowość do bezumownego wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z UE.

Taką opinię podzieliło aż czterech kandydatów: minister środowiska Michael Gove, minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt, minister spraw wewnętrznych Sajid Javid i były minister ds. brexitu Dominic Raab. Argumentowali, że jedynie groźba opuszczenia Wspólnoty bez porozumienia pozwala na realne prowadzenie negocjacji z Unią Europejską. Jak wskazywali, w przeciwnym razie rząd w Londynie pośrednio oddawałby w ten sposób kontrolę nad tym procesem Brukseli.

"Kompletny nonsens"

Wielka Brytania zapowiada zieloną rewolucję. "Do 2050 roku będziemy zeroemisyjni" Theresa May... czytaj dalej » Ich opinii sprzeciwił się jednak minister rozwoju międzynarodowego Rory Stewart, który ocenił, że "bezumowny brexit to kompletny nonsens". Zwrócił uwagę na szkody, jakie wyrządziłby brytyjskiej gospodarce, czego - jak podkreślił - świadome są obie strony negocjacji.

Szczególne kontrowersje wywołała także kwestia ewentualnego tymczasowego zawieszenia obrad parlamentu przez przyszłego premiera w celu uniemożliwienia posłom zablokowania decyzji rządu o bezumownym brexicie.

Część eurosceptyków obawia się, że gdyby przyszła administracja podjęła taką decyzję w celu doprowadzenia do wyjścia z UE w terminie 31 października, to parlamentarzyści mogą próbować ich powstrzymać za pomocą legislacji.

Większość uczestników dyskusji ostrzegało, że byłoby to "nieodpowiednie" i "niedemokratyczne", ale Dominic Raab ocenił, że choć "nie wydaje mu się to prawdopodobne, to nie jest to nielegalne" i nowy szef rządu powinien mieć taką możliwość.

Bez Borisa Johnsona

W półtoragodzinnej dyskusji nie uczestniczył będący faworytem ekspertów i bukmacherów były minister spraw zagranicznych i były burmistrz Londynu Boris Johnson, który zdecydowanie zwyciężył w czwartkowej pierwszej rundzie głosowania wśród posłów Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin.

Polityk - który od początku kampanii jest krytykowany za unikanie mediów i odmówił także udziału w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu wszystkich kandydatów z dziennikarzami akredytowanymi w Izbie Gmin - zapowiedział, że weźmie udział jedynie w zaplanowanej na wtorkowy wieczór debacie publicznej telewizji BBC.

W odpowiedzi organizator niedzielnej dyskusji, telewizja Channel 4, ustawiła na scenie pustą mównicę dla Johnsona, informując widzów o jego decyzji.Jego decyzja wywołała także krytykę ze strony innych kandydatów.



"Utrzymująca się niepewność w Wielkiej Brytanii". Piąty raport Brukseli o brexicie Wyjście Wielkiej... czytaj dalej » - Gdzie jest Boris? Jeśli jego ekipa nie pozwala mu spotkać się z pięcioma względnie przyjaznymi kolegami z partii, to jak on sobie poradzi z 27 europejskimi państwami? - kpił Hunt.

Johnson uzyskał poparcie aż 114 z 313 posłów (36,4 proc.), znacząco wyprzedzając obecnego szefa dyplomacji Jeremy'ego Hunta z 43 głosami (13,7 proc.) oraz ministra środowiska Michaela Gove'a (37 głosów - 11,8 proc.). Matt Hancock otrzymał 20 głosów.

Swoje poparcie dla Johnsona wyraził Hancock. - Boris prowadził zdyscyplinowaną kampanię i prawie na pewno będzie naszym następnym premierem - cytuje słowa Hancocka "Sunday Times".

Głosowanie we wtorek

Drugie głosowanie w sprawie nowego przewodniczącego Partii Konserwatywnej zaplanowane jest na wtorek 18 czerwca, a kandydaci będą musieli uzyskać poparcie co najmniej 33 deputowanych, aby przejść do kolejnej rundy.



W kolejnych rundach - 19 i 20 czerwca - posłowie będą oddawali głosy i za każdym razem odpadać będzie osoba z najmniejszym poparciem, aż do momentu wyłonienia finałowej dwójki kandydatów.



O tym, który z nich zwycięży i stanie na czele Partii Konserwatywnej, zdecyduje głosowanie wśród wszystkich 160 tys. członków ugrupowania, poprzedzone serią spotkań wyborczych i kolejnych debat telewizyjnych.



W kwestii brexitu brytyjski parlament od miesięcy tkwi w politycznym impasie. Posłowie trzykrotnie odrzucili proponowaną przez rząd umowę wyjścia ze Wspólnoty, co skłoniło May do zapowiedzi dymisji. Do czasu wyłonienia jej następcy May pozostanie na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki przewodniczącej Partii Konserwatywnej.



Wielka Brytania powinna opuścić UE najpóźniej 31 października br.