Johnson w destylarni whisky i fabryce chipsów przekonywał Szkotów do brexitu

Video: TVN24 BiS

Szkocki sąd wydał wyrok korzystny dla Borisa Johnsona

07.10 | Sąd w Szkocji w poniedziałek odmówił wydania nakazu, który zobowiązywałby brytyjskiego premiera Borisa Johnsona do poproszenia o opóźnienie brexitu, jeśli do 19 października nie zostanie uzgodnione porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według sądu nie ma powodu, aby podejmować jakiekolwiek działania wyprzedzające Johnsona, gdyż złożył on zobowiązanie, że będzie przestrzegał prawa.

