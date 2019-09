Johnsona krytykuje nawet jego siostra. "To nie jest brat, którego widzę w domu"

Video: tvn24bis

Posłowie za opóźnieniem brexitu. Boris Johnson: potrzebujemy...

04.09 | Członkowie Izby Gmin w pierwszym głosowaniu poparli ustawę blokującą "no-deal brexit". Trwają dyskusje nad poprawkami do dokumentu. Jeśli ustawa zostanie przyjęta w całości, zmusi premiera Borisa Johnsona, by poprosił Unię Europejską o przedłużenie czasu na wyjście ze Wspólnoty, gdyby do 19 października nie doszło do porozumienia w sprawie warunków brexitu.

