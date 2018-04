Apelacja rodziców odrzucona. "Naszym priorytetem jest zapewnienie Alfiemu opieki"

Foto: Alfies Army Official/Facebook Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

24.04.2018 | Alfie Evans został odłączony od aparatury. Miał...

Brytyjski Sąd Najwyższy ma ponownie zająć się sprawą dwuletniego Alfiego Evansa. Wbrew protestom rodziców, chłopiec we wtorek rano został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Według ekspertów miał przeżyć zaledwie kilka minut, tymczasem samodzielnie oddycha już kilkanaście godzin. Jak mówi jego ojciec - lekarze się pomylili. Dziecko ma uszkodzony mózg. Zdaniem lekarzy - zmiany są nieodwracalne. Teraz rodzice chcą, aby dziecko trafiło do watykańskiego szpitala, bo tam najprawdopodobniej znów zostanie podłączone do maszyn, które pozwolą mu oddychać. Pomoc zaoferował sam papież Franciszek. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

