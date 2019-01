Alarm na największym lotnisku w Europie. "Dron nad pasem startowym"

Video: Fakty TVN

Paraliż lotniska Gatwick

Policja poszukuje operatorów dronów, które pojawiają się w pobliżu Gatwick, drugiego co do wielkości lotniska w Wielkiej Brytanii. Drony pojawiają się za każdym razem, gdy podejmowana jest próba ponownego otwarcia pasa startowego. Lotnisko zostało zamknięte w środę późnym wieczorem, gdy w pobliżu zauważono dwa drony, pozostaje nieczynne w czwartek i nie wiadomo na razie, kiedy wznowi działalność. Według BBC operatorom może grozić do pięciu lat więzienia. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

