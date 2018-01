Dokarmiane wielbłądy zdychają we wrzesińskim zoo

Video: TVN 24

Dokarmiane wielbłądy zdychają we wrzesińskim zoo

26.08| Przed dwoma tygodniami zoo we Wrześni pożegnało samicę Balbinę. To czwarty wielbłąd, który zdechł w tej samej zagrodzie od 2009 roku. Powodem chorób i nagłych zgonów jest dokarmianie zwierzaków przez ludzi. - To nie miejsce dla tych zwierząt. Jeśli miałyby tu zostać, powinny być poczynione wielkie zabezpieczenia. Na pewno woliera, na pewno kamery. twierdzi Renata Sądej - Frankiewicz, prezes Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Gnieźnie.

»