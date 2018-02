To pierwsza wypowiedź przedstawiciela izraelskich władz na temat incydentu w Tel Awiwie.

"Akt wandalizmu, do którego doszło wobec polskiej ambasady, jest niedopuszczalny i nie ma dla niego miejsca w demokracji, która przestrzega zasad rządów prawa. Wszczęto śledztwo w tej sprawie" - czytamy we wpisie Hotoweli.

The vandalism that took place at the Polish embassy is unacceptable and has no place in a democracy that honors the rule of law. A police investigation into the matter has been opened.

— Tzipi Hotovely (@TzipiHotovely) 19 lutego 2018