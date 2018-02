Kokaina w ambasadzie Rosji. Wiceszef MSZ: nieżyczliwi chcą oczernić owocną współpracę





»

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow oświadczył w środę, że w sprawie kokainy znalezionej w ambasadzie Rosji w Argentynie szerzą się nieprawdziwe informacje, a ich wymyślaniem zajmują się ci, którzy chcą "oczernić owocną współpracę" obu krajów w śledztwie.

Riabkow odrzucił informacje, według których działania rozpoczęły najpierw służby argentyńskie, a dopiero potem zaangażowała się w nie strona rosyjska. Ocenił je jako część "wrzutek" wokół afery, które – jak zapewnił – nie mają związku z faktami.

Dobre relacje i popularny ambasador

Pracownik ambasady, poczta dyplomatyczna i walizki z kokainą. Międzynarodowe śledztwo na wielką skalę Ani nasza... czytaj dalej » Wiceminister oznajmił, że doniesienia na temat osób czy struktur, których nie wymieniają w swych komunikatach MSZ Rosji i Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), to "domysły z kategorii fake news".

- Nie widzę żadnych rozsądnych powodów, by przedłużać dyskusje na ten temat – dodał.

Tymczasem media w Rosji nie przestają omawiać sprawy kilkuset kilogramów kokainy znalezionych w 12 walizkach na terenie szkoły przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Buenos Aires.

Przypuszczenie, że śledztwo rozpoczęły służby argentyńskie, które postanowiły poinformować ambasadora Rosji o rezultatach i jednocześnie pozwoliły, by strona rosyjska ogłosiła, iż to ona je inicjowała, wyraził między innymi komentator polityczny Konstantin Eggert. Jego zdaniem Argentyna mogła tak postąpić ze względu na dobre relacje z Moskwą, jak i fakt, że rosyjski ambasador Wiktor Koronelli jest popularny w tym kraju.



Według mediów argentyńskich, które powołują się na źródła w policji, przerzut kokainy do Rosji organizowała grupa co najmniej sześciu osób. Kierować nią miał żyjący w Niemczech i zajmujący się handlem towarami luksusowymi Andriej Kowalczuk.

Dwaj wspólnicy – określany jako pracownik techniczny ambasady Ali Abjanow oraz policjant, obywatel Argentyny Iwan Blizniuk - mieli mu pomóc w umieszczeniu walizek z kokainą na terenie placówki. Abjanow został zatrzymany w Rosji, Blizniuk – w Buenos Aires.

Kawa, koniak i cygara

Kokaina w rosyjskiej ambasadzie: nowy wątek afery. Samolot o "rządowym" numerze W sprawie... czytaj dalej » Adwokat Abjanowa Aleksandr Konstanjanc powiedział w środę dziennikowi "RBK", że jego klient poznał Kowalczuka w Niemczech i uważał go za ważnego oficera służb specjalnych, który zajmuje się dyplomatami za granicą.

Biznesmen, którego teraz poszukuje Interpol, zdołał pozyskać zaufanie Abjanowa i przekonać go, że ma dostęp do wysokiej rangi dyplomatów – zapewnił adwokat.



"RBK" przekazał w środę wypowiedź Kowalczuka za pośrednictwem adwokata. Kowalczuk oznajmił, że podrzucenie narkotyków do jego bagażu jest dziełem policji argentyńskiej działającej w porozumieniu z amerykańskimi służbami specjalnymi po to, by zdyskredytować rosyjską placówkę. Zapewnił, że w jego walizkach był ładunek kawy, koniaku i cygar.



W obronie Blizniuka wystąpili w środę przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Ameryce Łacińskiej. Poinformowali oni, że policjant, który od wielu lat odpowiadał za ochronę rosyjskiej ambasady, wspierał finansowo parafię w Mar del Plata w prowincji Buenos Aires. Ze swej strony media rosyjskie i argentyńskie podały, że dwukrotnie w ostatnich latach Blizniuk uczestniczył w kursach na uczelni MSW w Moskwie.

Ił-96 o numerze 96023

Brytyjska gazeta "Daily Telegraph" podawała wcześniej, że kokaina trafiła do Rosji na pokładzie samolotu sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa, który przebywał w Buenos Aires z roboczą wizytą. Źródła w Radzie dementowały te doniesienia.

Numer samolotu – 96023 – widoczny na fotografiach opublikowanych przez żandarmerię argentyńską (Rosja kwestionuje ich autentyczność) jest zbieżny z numerem Iła-96, należącego do służb obsługujących podróże najważniejszych przedstawicieli władz Rosji - podała rosyjska gazeta. Maszyna o numerze 96023 wykonała swój pierwszy lot w sierpniu 2016 roku.

Operacja trwała 14 miesięcy

Prasa argentyńska opublikowała dotąd fragmenty nagrań z rozmów pracowników służby bezpieczeństwa ambasady Rosji. Zdaniem Eggerta można na ich podstawie przypuszczać, że kanał transportu poprzez ambasadę istniał już nie pierwszy rok i jest możliwe, iż bagaż dyplomatyczny był używany do przewozu narkotyków do Rosji. MSZ zaprzeczyło, by w sprawie kokainy wykorzystana została poczta dyplomatyczna.



Po aferze nie są planowane nadzwyczajne kontrole ambasad ani też wzmocnienie środków bezpieczeństwa w placówkach w krajach uważanych za ośrodki nielegalnego handlu narkotykami – podały "Izwiestija", cytując przedstawicieli ambasad i źródło w MSZ Rosji.



O odkryciu kanału przemytu kokainy, która miała trafić z Argentyny do Europy i pojawiła się na terenie ambasady Rosji, poinformowano w zeszłym tygodniu. Według strony argentyńskiej przechwycono 385 kilogramów kokainy, FSB podała niższą liczbę – 362 kilogramy. Władze Argentyny podały, że kokainę odkryto w grudniu 2016 roku. O znalezisku poinformował ambasador Rosji. Przez 14 miesięcy trwała operacja argentyńskich i rosyjskich śledczych. Śledczy zastąpili kokainę mąką i zainstalowali w walizkach nadajniki GPS. Po przybyciu bagażu do Moskwy zatrzymano trzech mężczyzn.