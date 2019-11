Wicepremier Ukrainy zapowiada "wielkie ćwiczenia" NATO na Morzu Czarnym

Foto: Reuters Archive/PAP/EPA/STEPAN FRANKO Video: ENEX

Sekretarz generalny NATO składa wizytę na Ukrainie

31.10 | Ukraina jest gotowa przyspieszyć swoje przygotowania do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim - oświadczył w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaproponował też "rozpatrzenie przyłączenia Ukrainy do Programu Rozszerzonych Możliwości NATO". - Drzwi do członkostwa Ukrainy w NATO pozostają otwarte - zadeklarował ze swojej strony sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

