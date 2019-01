Polska delegacja w Teheranie. Szef MSZ: to była dobra rozmowa

– Celem mojej wizyty jest dialog na temat najważniejszych dla nas tematów w relacjach dwustronnych – oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Maciej Lang w komunikacie wydanym podczas wizyty w Iranie.

Jak poinformowało MSZ, głównym tematem rozmów Langa z irańskim odpowiednikiem Sejedem Abbasem Arakczim była organizowana przez Polskę i Stany Zjednoczona konferencja bliskowschodnia.

W pierwszej połowie stycznia Departament Stanu USA i polskie MSZ poinformowały, że w lutym w Warszawie odbędzie się konferencja w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga poświęcona zostanie wpływom Iranu w regionie Bliskiego Wschodu. Teheran uznał udział Polski w organizacji konferencji za akt wrogości.

Wiceszef polskiego MSZ na konsultacjach w Teheranie Wiceszefowie MSZ... czytaj dalej » We wtorek podczas wizyty w Brukseli szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz mówił dziennikarzom, że konsultacje wiceszefa MSZ w Teheranie zakończyły się dobrym rezultatem i strony umówiły się na dalsze kontakty. - Minister Lang, na zaproszenie strony irańskiej, złożył wizytę w Teheranie. Poinformował szczegółowo o konferencji, o założeniach, o oczekiwaniach (...). Cieszę się, że ta rozmowa się odbyła. To była dobra rozmowa. Umówiliśmy się na dalsze kontakty z Iranem i że będziemy też informować po konferencji o jej rezultatach - powiedział Czaputowicz



Zaznaczył, że nie można ukrywać, iż Iran jest problemem dla bezpieczeństwa międzynarodowego. - W związku z tym te rozmowy mogą być trudne, bowiem nie ma takiej otwartości do przyjmowania uzasadnionej krytyki przez władze w Iranie. Musimy jednak szukać rozwiązania. To pokazuje, że utrzymujemy dialog - powiedział. Zaznaczył, że Iran powinien "dostosować swoje zachowanie do oczekiwań społeczności międzynarodowej". Poinformował też, że Iran nie został zaproszony na konferencję.

Źródło: Twitter / @MSZ_RP W trakcie wizyty w stolicy Iranu wiceminister Maciej Lang złożył wieniec na Cmentarzu Polskim w Teheranie Ambasador Izraela o konferencji bliskowschodniej: Polska dobrym miejscem Izrael uważa, że... czytaj dalej »

W trakcie wizyty w stolicy Iranu wiceminister Maciej Lang złożył wieniec na Cmentarzu Polskim w Teheranie, gdzie są pochowani wychodźcy polscy z ZSRR, którzy opuścili Związek Radziecki w trakcie tzw. ewakuacji armii Andersa wiosną 1942 roku. – Pomoc, której Iran udzielił przybyłym z ZSRR Polakom w okresie II wojny światowej, stanowi wyjątkowy rozdział w naszej wspólnej historii. Polska nigdy nie zapomni o tym wzruszającym akcie współczucia i wsparcia dla jej obywateli, okrutnie doświadczonych przez wojnę – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji.

W reakcji na organizację konferencji Teheran przypominał Polsce, że w czasie II wojny światowej schronienie w Iranie znalazło ponad 100 tysięcy Polaków. Między innymi szef irańskiego MSZ Mohammad Dżawad Zarif oświadczył, że "podczas gdy Iran ratował Polaków w czasie II wojny światowej, obecnie (Polska) jest gospodarzem rozpaczliwego antyirańskiego cyrku".