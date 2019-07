Dziecko zginęło, matka przeżyła. Co wiemy o mężczyźnie, który wepchnął ich pod pociąg

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wepchnął matkę z dzieckiem pod pociąg. Wciąż nie wiadomo...

We Frankfurcie nad Menem ok. 40-letni mężczyzna zepchnął z peronu wprost pod koła pociągu kobietę z dzieckiem. Chłopiec zginął pod kołami pociągu, jego matka zdołała się uratować. Władze poinformowały, że sprawca ataku jest obywatelem Erytrei - policja nie ma informacji o tym, by mężczyznę cokolwiek łączyło z ofiarami. Materiał "Faktów o świecie" TVN24 BiS.

