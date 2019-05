Krwawe zamieszki w wenezuelskim więzieniu. "Cele zostały przekształcone w lochy"

Nicolas Maduro wzywa wojsko do rozbrojenia "zdrajców"

03.05 | Szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow zaprzeczył, jakoby Nicolas Maduro zamierzał opuścić swój kraj, gdy doszło do buntu opozycji. Prezydent Wenezueli wezwał siły zbrojne do zachowania jedności i rozbrojenia zwolenników przywódcy opozycji Juana Guaido. Rząd Hiszpanii zapowiedział, że nie wyda reżimowi czołowego opozycjonisty Leopoldo Lopeza, który we wtorek schronił się w rezydencji hiszpańskiego ambasadora w Caracas.

