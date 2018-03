Co najmniej 68 osób zginęło w pożarze, do którego doszło w środę w areszcie śledczym w mieście Walencja w północnej Wenezueli - poinformowała wenezuelska prokuratura i świadkowie. Okoliczności zdarzenia wciąż są wyjaśniane. Wiadomo, że wcześniej w areszcie doszło do zamieszek.