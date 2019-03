"Sytuacja w Wenezueli pogarsza się". Niemcy wycofują część personelu dyplomatycznego

Video: Martyna Olkowicz / Fakty po południu

Wenezuela odcięta od prądu. Guaido chce wprowadzenia stanu...

Dzieci nie poszły do szkół, nie działają urzędy, sparaliżowane są lotniska i szpitale. Wenezuela od czwartku to kraj bez prądu. Nicolas Maduro oskarża Stany Zjednoczone o atak na elektrownie w kraju, a lider opozycji żąda wprowadzenia stanu wyjątkowego. Wtedy może wreszcie do Wenezueli mogłyby wjechać konwoje z pomocą humanitarną.

