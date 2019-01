Madryt, Paryż, Berlin i Londyn stawiają warunek Maduro

Władze Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii ogłosiły w sobotę, że są gotowe uznać Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli, jeśli w nadchodzącym tygodniu urzędująca głowa państwa, Nicolas Maduro nie rozpisze nowych wyborów. Nowe władze Wenezueli uznały do tej pory Stany Zjednoczone, Kanada oraz kilkanaście innych państw, w większości z Ameryki Łacińskiej.

- Jeśli w terminie ośmiu dni nie będzie w Wenezueli ogłoszenia uczciwych, wolnych i transparentnych wyborów, Hiszpania uzna Juana Guaido za prezydenta - powiedział dziennikarzom hiszpański premier Pedro Sanchez w pałacu Moncloa.

Przywrócić demokrację w Wenezueli

- Nie staramy się powoływać ani wyznaczać rządów w Wenezueli, chcemy demokracji i wolnych wyborów w Wenezueli - dodał Sanchez w swym telewizyjnym wystąpieniu.

To oświadczenie Madrytu nastąpiło po tym, gdy kraje członkowskie Unii Europejskiej nie doszły w piątek wieczorem do porozumienia w sprawie "wspólnej deklaracji" wzywającej do przedterminowych wyborów w Wenezueli.

Według Hiszpanii i części krajów UE proponowany tekst deklaracji "był słaby w swej formule".

Rosja z kolei wyraźnie poparła Maduro, a Chiny potępiły "ingerencję z zewnątrz".

Z braku porozumienia w ramach UE hiszpański minister spraw zagranicznych Josep Borell uprzedził w piątek, że jego kraj "nie pozostanie bierny, gdyż jest wyraźna wola działania na rzecz przywrócenia w Wenezueli demokracji".

Berlin, Paryż, Londyn i Madryt jednym głosem

Podobną deklarację co Madryt złożyły w sobotę również rządy Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

"Jeśli wybory nie będą rozpisane w ciągu ośmiu dni, będziemy gotowi uznać Juana Guaido za 'pełniącego obowiązki prezydenta' Wenezueli celu uruchomienia procesu politycznego" - napisał na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron.



El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podriamos reconocer a @jguaido como « Presidente encargado » de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos. https://t.co/9RkwF0IamF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 stycznia 2019

Podobny w treści komunikat zamieściła w internecie rzeczniczka niemieckiego rządu.

"Jeśli wybory nie zostaną ogłoszone w ciągu ośmiu dni, jesteśmy gotowi uznać Juana Guaido za tymczasowego prezydenta, który może zainicjować proces polityczny i współpracować z europejskimi partnerami" - czytamy we wpisie Martiny Fietz.



Das Volk Venezuelas muss frei u. in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Werden nicht binnen 8 Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen polit. Prozess einleitet; arbeiten eng mit europ. Partnern. — Martina Fietz (@m_fietz) 26 stycznia 2019

"Juan Guaido jest właściwą osobą do poprowadzenia Wenezueli naprzód. Jeśli w ciągu 8 dni nie zostaną ogłoszone nowe i uczciwe wybory, Zjednoczone Królestwo uzna go za tymczasowego prezydenta, aby poprowadził proces polityczny w stronę demokracji" - napisał brytyjski minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt.



2/2 @jguaido is the right person to take Venezuela forward. If there are not fresh & fair elections announced within 8 days UK will recognise him as interim President to take forward the political process towards democracy. Time for a new start for the suffering ppl of Venezuela — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 26 stycznia 2019

Tymczasowy prezydent

Juan Guaido, przewodniczący kontrolowanego przez opozycję parlamentu Wenezueli, ogłosił się w środę tymczasowym prezydentem kraju, deklarując tym samym, że rządy dotychczas sprawującego władzę Nicolasa Maduro są nielegalne.

Tymczasowe objęcie urzędu przez Guaido uznały od razu Stany Zjednoczone, Kanada oraz kilkanaście innych państw, w większości z Ameryki Łacińskiej.

W sobotę na wniosek USA ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone Wenezueli. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zamierza na tym posiedzeniu przekonywać do uznania Guaido jako tymczasowego prezydenta tego kraju.

Na początku stycznia Maduro został zaprzysiężony na drugą kadencję, ale zdecydowana większość państw nie uznała jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich z maja 2018 roku, gdyż jak podkreślono, zostały one przeprowadzone z naruszeniem wszelkich standardów demokratycznych.

Źródło: EPA/MIGUEL GUTIERREZ/PAP Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli