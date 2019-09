Nie pojedzie do Nowego Jorku. Maduro: chcą zmusić mnie do rezygnacji

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro poinformował w czwartek, że nie wybiera się do Nowego Jorku na doroczną wrześniową sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak dodał, na ręce sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych zostanie przekazana petycja w sprawie sankcji nałożonych na jego kraj przez USA. Jego zdaniem sankcje te mają zmusić go do ustąpienia z urzędu.